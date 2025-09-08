Venezuela vs. Colombia: hora, TV y dónde ver en vivo las Eliminatorias

Los jugadores de la selección de Colombia celebran el triunfo que les dio el tiquete al Mundial. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia sigue celebrando su clasificación al Mundial de 2026, luego de golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla el jueves en un partido que se convirtió en el desahogo de una afición que venía con la tensión acumulada de varias fechas sin victorias. El equipo de Néstor Lorenzo encontró contundencia en el ataque y solidez defensiva, mostrando la mejor versión en el momento más necesario para sellar el objetivo de volver a la cita mundialista.

La clasificación llegó con una fecha de anticipación, lo que le permite a la tricolor afrontar con menos presión el cierre de las eliminatorias.

El último compromiso será en Maturín, donde Colombia visitará a Venezuela en un partido que, aunque ya no cambia el destino del cupo, servirá para medir el nivel del equipo y perfilar los ajustes de cara a lo que será el reto mayor en el Mundial.

¿Cuándo juega la selección de Colombia con Venezuela?

El partido entre Colombia y Venezuela se disputará este martes a las 6:30 p.m. en Maturín. El duelo podrá verse en territorio colombiano a través de la señal de Gol Caracol y el Canal Caracol, además de la transmisión por la app de streaming gratuito ditu, que tendrá disponible el juego en vivo para cualquier dispositivo.

Aunque Colombia ya tiene asegurada su clasificación y solo se juega la posición final en la tabla, Venezuela afronta un reto histórico: buscar el repechaje que le daría la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo.

La Vinotinto depende de sí misma y llega con la ilusión de alcanzar un logro que nunca ha estado tan cerca.

Venezuela se juega todo en las eliminatorias

La selección de Venezuela jamás había estado tan cerca de un Mundial como ahora. La Vinotinto se encuentra en zona de repechaje y el país entero sueña con una clasificación histórica que rompería décadas de frustraciones.

El sistema de repechaje ofrece esa puerta de esperanza. En total son seis equipos los que disputan esta repesca: dos de Concacaf (Norteamérica y Caribe), uno de Conmebol, uno de la AFC (Asia), uno de la CAF (África) y uno de la OFC (Oceanía). Lo atractivo es que se ponen en juego dos cupos, pero no a través de un hexagonal tradicional, sino mediante un formato particular en el que el ranking FIFA es decisivo.

Los dos equipos mejor posicionados van directo a una llave única, mientras que los otros cuatro deben enfrentarse en una especie de “semifinal” previa. Todo se jugará a partido único, en una de las sedes del próximo Mundial, en un mini torneo relámpago que se celebrará en marzo del año entrante.

El sueño venezolano, no obstante, podría esfumarse en el último suspiro. Bolivia, que está a solo un punto, recibe a Brasil en la temida altura de El Alto, donde pretende dar el golpe y colarse en el repechaje. La ecuación es clara: si Venezuela gana, asegura su lugar sin depender de nadie; mientras que Bolivia necesita vencer a Brasil y rezar para que la Vinotinto no sume de a tres. Ambos países hacen cuentas, la expectativa crece y la última fecha promete ser un pulso dramático por el último cupo al repechaje. Colombia será juez.

Así está la tabla de las eliminatorias a una fecha del final

A una fecha para el final, los seis primeros lugares de la tabla ya aseguraron su clasificación directa al Mundial: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Todos ellos llegan a la última fecha sin presión, pues su cupo está garantizado. La pelea, entonces, se centra únicamente en la parte baja de la tabla, donde Venezuela y Bolivia mantienen viva la ilusión de quedarse con el cupo al repechaje intercontinental.

En ese séptimo lugar, Venezuela parte con ventaja gracias a sus 18 puntos, mientras que Bolivia, con 17, espera dar el golpe final. La definición será dramática: los venezolanos se juegan su clasificación en casa ante Colombia, mientras que los bolivianos reciben a Brasil en la altura de El Alto. Solo uno podrá quedarse con la plaza de repechaje, que significa seguir soñando con llegar al Mundial.

Así se jugará la última fecha de las eliminatorias

Ecuador vs. Argentina⏰ 5:45 p.m.📺 Transmisión: Ditu Sports 5, Gol Caracol Venezuela vs. Colombia⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Ditu Sports, Gol Caracol Bolivia vs. Brasil⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 2 Perú vs. Paraguay⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 3 Chile vs. Uruguay⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 4

