“Tenemos la responsabilidad de preparar el Mundial”: Néstor Lorenzo

Colombia ya tiene asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo tras golear a Bolivia 3-0 en Barranquilla, pero el camino no termina ahí. Este martes, en Maturín, el equipo de Néstor Lorenzo cerrará su participación en las eliminatorias enfrentando a Venezuela, en un duelo que tendrá dos lecturas opuestas: mientras la tricolor afronta el reto con la tranquilidad de la clasificación asegurada, la Vinotinto se juega la histórica posibilidad de acceder al repechaje por primera vez. En la previa, el técnico argentino habló del presente del equipo, de lo que significa este cierre de eliminatoria y de lo que espera para el futuro.

Sobre la celebración por la clasificación, Lorenzo dejó un mensaje de calma y responsabilidad: “La euforia fue un poco la satisfacción que teníamos contenida en partidos anteriores, lo bien que veníamos nos dio la posibilidad de aún, sin buenos resultados en una etapa importante, de quedar con grandes posibilidades y dependiendo siempre de nosotros. Teníamos la certeza de que lo íbamos a lograr, no hay tiempo para relajarse, ya se festejó y hay una gran responsabilidad de prepararnos para el Mundial y este es un partido importante porque Venezuela necesita el resultado y es un buen equipo”.

El entrenador también fue claro en señalar que, pese a la clasificación, el partido ante Venezuela se afrontará con seriedad y sin subestimar el contexto. Sobre la posibilidad de cambios, explicó: “En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo”.

Colombia quiere mejorar su lugar en la tabla de las eliminatorias

La posición en la tabla no le quita mérito al proceso, según el propio DT. En su análisis, insistió en la importancia del rendimiento colectivo más allá del lugar final: “El objetivo se cumplió de muy buena manera, más allá de que estemos quintos o como podamos terminar, la buena manera es la forma en la que se jugó en canchas imposibles para la historia de Colombia, en donde nunca se había ganado, o donde nunca habíamos hecho un gol. Ese protagonismo y juego y lo que ellos muestran dentro del campo es lo que me da esperanza y me hace poner en un segundo plano si clasificamos segundos o quintos porque eso es lo que nos va a llevar a disputar el Mundial. En ese sentido siempre están los apostadores del fracaso que dicen que siempre vas a fracasar, teníamos muchas fechas de invicto y cuando perdimos dicen, ‘ven que íbamos a perder’, siempre ganan ellos, los apostadores del fracaso, miro para adelante. Ahora comienza una competencia diferente porque todos se van a matar para estar en el Mundial”.

Pensando en el rival de turno, Lorenzo enfatizó que enfrentar a Venezuela nunca ha sido sencillo y pidió poner freno al exceso de confianza: “Creo que el equipo ha logrado que muchos crean que es la máquina de ganar. Ningún partido es fácil, el que diga que es fácil Venezuela tiene que mejorar el análisis. Decían que teníamos que hacer cuatro goles a Perú o Paraguay en procesos exitosos, incluso en casa, hagan memoria y acuérdense; hemos empatado y perdido. El equipo se armó de cero prácticamente y el equipo juega bien, ese es el secreto de tener una pretensión de competir, hay que jugar bien. Hubo partidos que no jugamos bien, esos los empatamos y tampoco fuimos superados en el contexto del partido”.

“Analicen partido a partido las estadísticas. El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado, es un equipo muy competitivo y siempre nos ha costado. En 2014, que fue la mejor culminación en un Mundial, perdimos en Venezuela 1-0 contra Perú empatamos en 2018, y necesitábamos el empate y ellos pasaron al repechaje y con Paraguay perdimos en casa. Ahora viene Paraguay y hay que hacerle cuatro goles, regulemos un poquito el exitismo porque no nos hace bien y cuando se generan falsas expectativas se lleva a la frustración y eso le hizo mal a los jugadores porque ellos consumen lo que ustedes dicen. Hay que mantener la humildad, corregir errores, el principal soy yo, pero eso lo hacemos en lo interno. No me gusta que se demerite a ningún rival. Es difícil ganar un partido en cualquier lado”, agregó.

Sobre la posibilidad de ver a Juan Fernando Quintero y James Rodríguez juntos en el campo, Lorenzo aclaró que no se trata de un imposible: “Son dos grandes jugadores. Hace más de siete años de ese partido. Un equipo se arma con una combinación de características y complementación de virtudes que ejerzan influencia y ellos pueden jugar, jugaron contra Ecuador también. Uno que es buen pasador necesita jugadores que se le muevan al espacio, tienen características similares y por eso casi siempre uno es reemplazo del otro, pero claro que pueden jugar juntos, los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, ya lo vamos a ver”.

“Es fácil criticar y decir que tenemos que ser campeones del mundo”: Néstor Lorenzo

El seleccionador también dedicó unas palabras a los momentos difíciles que atraviesa el fútbol y lo que ocurre fuera del campo: “De lo que pase fuera del campo no tengo posibilidades de intervenir. Tenemos que tener la cabeza fría y pensar en la pelota. Dentro del campo tenemos ese tipo de control que podemos ejercer. El árbitro tendrá que estar también frío y dirigir. Todo lo que pasa afuera es ajeno y no lo podemos dominar, esperamos que no sean agresivos de ninguna manera con un equipo de fútbol que juega a la pelota”.

Finalmente, Lorenzo fue crítico con los que él llama “apostadores del fracaso”, defendiendo el valor de la clasificación: “Es la persona que habla mal a priori aún viendo una situación que se inició no de la mejor manera. Al Mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones, lo hacen para meter presión. Me refiero a la persona que quiere tener la razón o siempre buscar lo malo. Ya se aclaró lo de Durán y siguen hablando que nos peleamos en el vestuario. Por favor, esa gente le hace mal a fútbol, ustedes se tienen que cuidar de esa gente y la honestidad está en tener los pies sobre la tierra y trabajar para ganar. Pero que más fácil que criticar y decir que tenemos que ser campeones del mundo. Vamos a pelearla pero no voy a prometer eso. Vamos a buscar la excelencia. Colombia va a allegar a lo más alto que pueda llegar, ojalá que lo hagamos de la mejor manera y ojalá que volvamos con la Copa. Los jugadores están dispuestos para dar lo mejor en esa instancia tan importante, no es un fracaso clasificar a un Mundial. Analicen a los campeones mundiales que llegan desde la base, tenemos que mejorar eso, de la base hacia arriba, como el fuego”.

De esta manera, entre advertencias, autocrítica y llamados a la humildad, Néstor Lorenzo dejó claro que el objetivo cumplido de la clasificación no significa que la tarea esté terminada. Ahora, Colombia afronta el reto de mantener la solidez y preparar con seriedad un Mundial al que llega con ilusiones renovadas y con la exigencia de transformar las palabras en resultados.

