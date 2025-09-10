Así será la etapa 18 de la Vuelta a España 2025: recorrido, altimetría y dónde ver

Miembros del pelotón durante la Vuelta a España 2025. Foto: EFE - Javier Lizón

La Vuelta a España vivirá este jueves una de sus jornadas decisivas con la disputa de la etapa 18, una contrarreloj individual que sufrió un cambio de última hora. Lo que estaba previsto como un recorrido de 27,2 kilómetros quedó reducido a la mitad: serán apenas 12,2 kilómetros en las calles de Valladolid.

La organización explicó en un comunicado que la modificación se adoptó “con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa”. La decisión se tomó en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultar con el Colegio de Comisarios.

Pese al recorte, tanto la salida como la meta se mantendrán en los lugares inicialmente previstos. Será la segunda batalla contra el cronómetro en esta edición de la ronda ibérica. La primera se corrió en Figueras, durante la quinta etapa, bajo el formato de contrarreloj por equipos. Allí se impuso el UAE Team Emirates.

La crono de Valladolid servirá, además, como antesala a la última etapa plana del viernes y como el último gran examen de la general antes de la montaña del sábado, donde se definirá el dueño de la camiseta roja. El domingo, si todo sale de acuerdo al plan, el pelotón tendrá su paseo triunfal en Madrid.

En lo más alto de la clasificación general se ha mantenido el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien parte con una ventaja de 50 segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), mientras que el británico Tom Pidcock (Q36.5 ProCycling) completa el podio provisional a 2:28.

En cuanto a la representación colombiana, el mejor ubicado sigue siendo Harold Tejada (Astana), nacido en Huila, quien ocupa la duodécima casilla de la clasificación general a 15:36 de Vingegaard. El cundinamarqués Egan Bernal (Ineos), ganador de la etapa 16, se mantiene en el puesto 15, a 33:01.

Con el cambio en el trazado, la contrarreloj se perfila como un reto de potencia pura y capacidad de explosión. En Colombia la etapa 18 de la Vuelta a España estará disponible a través de la señal de Caracol Televisión. La transmisión arranca a las 9:00 a.m..

