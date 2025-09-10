No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Si no sintiera esta pasión, el fútbol me daría asco”: Mbappé enciende la polémica

En una entrevista con L’Équipe, en Francia, el astro de Real Madrid reveló su opinión sobre todo lo que hay detrás del mundo del fútbol.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025 - 06:35 p. m.
Mbappé, con la selección de Francia, en las Eliminatorias al Mundial.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
Kylian Mbappé volvió a encender el debate sobre la presión y el lado más áspero del fútbol profesional. Invitado por Le magazine L’Équipe, el delantero de Real Madrid habló de su vida personal, del entorno mediático y de las expectativas que lo rodean.

El delantero merengue dejó claro que vive con una autoexigencia extrema: “Nunca he querido aceptar el fracaso, así que no me molesta que me critiquen por ello. Soy muy exigente conmigo mismo, más que la mayoría, así que lo tomo con calma”.

La charla, conducida por Vincent Duluc, tocó temas profundos, como la salud mental y la libertad de los jugadores para expresar sus emociones. Mbappé comparó la situación con el caso de Tadej Pogacar en el Tour de Francia, quien habló de su malestar solo después de ganar: “Si lo dices antes, parece que buscas excusas. Él lo dijo después de ganar, cuando eres intocable. Si pierdes, te acusan de justificarte”.

“Por la plata que gana, debería ser feliz todos los días”: Mbappé responde a las críticas

El capitán de la selección de Francia también se refirió a las críticas por reconocer el cansancio. “Empieza la gente a decirte: ‘¡Al precio que te pagamos, tienes que ser feliz cada día!’. Por eso muchas veces prefiero guardármelo, hablarlo en casa. Si gano el Mundial, ahí sí lo digo, y todos lo entienden. Pero si lo dices tras una derrota, te llaman inútil”, reflexionó.

En un momento clave de la entrevista, dejó una de las frases más fuertes: “Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo”. Una confesión que refleja lo que significa para él seguir compitiendo en la élite, a pesar de las críticas y la presión mediática que lo acompañan desde los 18 años.

Mbappé vive un gran presente en el Real Madrid y lidera a Francia en el camino hacia el Mundial de 2026, pero su mensaje dejó entrever que el costo emocional de la grandeza es alto.

Sus palabras abren de nuevo el debate sobre la salud mental en el deporte y el derecho de las estrellas a mostrarse vulnerables, incluso en un entorno que pocas veces lo permite.

Por Redacción Deportes

