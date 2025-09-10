Harold Tejada fue protagonista en la penúltima etapa de montaña de La Vuelta

Harold Tejada, encabezando el pelotón de La Vuelta. Foto: Agencia AFP

Giulio Pellizzari conquistó El Morredero en una jornada que transcurrió sin sobresaltos entre los favoritos. El joven del Red Bull-Bora atacó en los últimos kilómetros y consolidó una renta que le permitió alzar los brazos en solitario, por delante de Tom Pidcock y Jai Hindley, que completaron el podio. Ni Jonas Vingegaard ni João Almeida intentaron movimientos agresivos, prefiriendo llegar juntos a la meta para mantener el control de la general. La etapa, marcada por el viento de cara, se resolvió en los metros finales sin grandes diferencias entre los líderes.

Con este resultado, Vingegaard sigue líder con 50 segundos de ventaja sobre Almeida, mientras que Pidcock se afianza en el tercer puesto. Jai Hindley y el propio Pellizzari cierran el top-5. Entre los protagonistas del día destacó el colombiano Harold Tejada, que estuvo en la fuga principal y animó la etapa antes de ser neutralizado, confirmando su buena condición en la última semana de La Vuelta.

Tejada animó el día, penúltimo de alta montaña

Harold Tejada fue el gran animador de la jornada al meterse en la fuga del día junto a otros once corredores. El colombiano del XDS Astana Team atacó varias veces, especialmente en el tramo previo a la subida final, y llegó a liderar la escapada con Antonio Tiberi cuando quedaban poco más de 20 kilómetros para la meta. Aunque el pelotón controló siempre la diferencia y finalmente neutralizó el intento en las primeras rampas de El Morredero, el colombiano dejó claro que está en gran forma en esta última semana de carrera y dio espectáculo en la penúltima etapa de alta montaña.

Con la fuga cazada, el grupo de favoritos se fue reduciendo en la dura ascensión al puerto leonés. El viento de cara y el ritmo marcado por Visma mantuvieron la situación bajo control, sin ataques decisivos entre los hombres de la general. João Almeida llegó a sufrir en un momento, pero logró recuperar el contacto con el grupo principal.

La estrategia de los equipos fue clara: guardar fuerzas para la contrarreloj de este jueves y la última etapa de alta montaña, el sábado, que será determinante para definir al ganador de esta edición.

Finalmente, Giulio Pellizzari aprovechó su oportunidad y lanzó el ataque ganador a falta de cuatro kilómetros para la meta, abriendo un hueco que ya nadie pudo cerrar. El joven del Red Bull-Bora levantó los brazos en solitario, seguido por Tom Pidcock y Jai Hindley. Jonas Vingegaard y João Almeida cruzaron juntos en cuarta y quinta posición, sin cambios significativos en la clasificación general.

Así van los colombianos en la carrera

Los colombianos siguen siendo protagonistas en La Vuelta. Harold Tejada es el mejor clasificado tras la etapa 17, avanzó un puesto y es ahora 12º en la general, consolidando su gran momento después de su activa participación en la fuga de este miércoles.

Egan Bernal, que venía de ganar de forma brillante la etapa 16, se mantiene en la 15ª casilla a 33 minutos del líder, confirmando su regreso al máximo nivel.

Santiago Buitrago subió tres posiciones y se ubica 16º, mientras que Juan Guillermo Martínez y Brandon Rivera cayeron en la clasificación y están fuera del top-50. Con dos jornadas decisivas por delante, incluida la contrarreloj de Valladolid, los colombianos mantienen presencia en la pelea por etapas y por el top-10 de la general.

Así va la clasificación general tras la etapa 17

Jonas Vingegaard sigue sólido como líder de La Vuelta con un tiempo total de 64h 53:55 y 50 segundos de ventaja sobre João Almeida, su principal rival. Tom Pidcock es tercero a 2:28, seguido de Jai Hindley a 3:04 y del ganador de la etapa, Giulio Pellizzari, que se mantiene quinto a 3:51. El top-10 lo completan Felix Gall, Matthew Riccitello, Sepp Kuss, Torstein Træen y Matteo Jorgenson, este último único cambio del día al subir al décimo lugar. Todo se decidirá en la contrarreloj del sábado, donde los primeros lugares aún pueden moverse.

Así será la etapa 18 de La Vuelta a España 2025

La etapa 18 de la Vuelta será una contrarreloj individual en Valladolid de 27,4 km, totalmente llana y rápida, ideal para especialistas en potencia. Será clave para la general, pues permitirá abrir o recortar diferencias antes de las últimas etapas de montaña y perfilará al gran favorito al título.

