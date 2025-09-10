No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Valeria Arboleda aseguró bronce para Colombia en Mundial de Boxeo: va por el oro

La pugilista colombiana venció en cuartos a Gabriella Weerheim, de los Países Bajos, y garantizó su lugar en el podio.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025 - 06:59 p. m.
Valeria Arboleda, pugilista colombiana, brilla en los 57 kilogramos del Mundial Femenino de Boxeo.
Foto: CRISTIAN SOTO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - CRISTIAN SOTO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT
Valeria Arboleda aseguró una histórica medalla para Colombia en el Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool, Inglaterra.

La pugilista colombiana venció de manera contundente por 5-0 a Gabriella Weerheim, de los Países Bajos, en los cuartos de final de la categoría de 57 kilogramos, lo que le garantiza al país, al menos, una medalla de bronce en el certamen.

Esta actuación la ratifica como la boxeadora de mayor progreso en Colombia en los últimos años y la proyecta como una carta a seguir de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Valeria Arboleda quiere hacer historia

El camino de Arboleda en este campeonato ha sido impecable. En su debut, superó por puntos a Alyssa Mendoza (Estados Unidos), y luego, en la ronda de 16, derrotó por 4-1 a Enkhjargal Munguntsetseg (Mongolia), mostrando gran capacidad técnica y mental para mantenerse en carrera frente a rivales de alto nivel.

Ahora, con la victoria sobre Weerheim, no solo aseguró podio sino que se ilusionó con el oro mundial.

El contexto de este logro tiene un componente emocional muy fuerte. Valeria viene de un 2024 marcado por el dolor personal tras el asesinato de una de sus hermanas, un golpe que la motivó a seguir creciendo dentro y fuera del cuadrilátero.

Camila Camilo, eliminada en cuartos

En la misma jornada, Colombia tuvo otra representante en los cuartos de final: Camila Camilo, en la división de los 60 kilogramos. Sin embargo, cayó 5-0 ante la brasileña Rebeca Santos, la sembrada número uno de la categoría, despidiéndose del torneo, aunque dejando buenas sensaciones de cara a futuros compromisos internacionales.

La medalla de Arboleda ya es motivo de orgullo para el boxeo nacional, que suma así una nueva presencia en el podio mundialista.

El siguiente reto será su combate de semifinales, cuando buscará asegurar la final y pelear por el oro. Su actuación confirma el buen momento del boxeo femenino colombiano, que sigue aportando resultados de peso en la escena internacional.

Por Redacción Deportes

