La jornada 19 tendrá buena parte de su recorrido marcada por un terreno que, en principio, no debería generar grandes movimientos entre los…

La Vuelta a España entra en su tramo definitivo y, después de la contrarreloj, todavía quedan dos oportunidades para cambiar el rumbo de la clasificación general. La primera llegará en una jornada extensa de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, un recorrido que parece diseñado para guardar las grandes diferencias hasta el último ascenso, donde los escaladores tendrán su gran examen.

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Así será la etapa 19 de la Vuelta a España 2026: hora, recorrido y favoritos

La jornada 19 tendrá buena parte de su recorrido marcada por un terreno que, en principio, no debería generar grandes movimientos entre los favoritos. Los primeros 70 kilómetros serán llanos, mientras que los 60 siguientes ofrecerán un constante sube y baja, con dos puertos de segunda categoría largos e irregulares, aunque sin pendientes especialmente agresivas.

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Después habrá 10 kilómetros planos y una bajada de 30 kilómetros. Finalmente, otros 15 kilómetros llanos servirán como conexión antes de llegar al punto clave de la jornada.

Todo apunta a que Peñas Blancas concentrará la atención. El puerto, de primera categoría, tiene 18,8 kilómetros al 6,5% y será el escenario en el que los corredores con aspiraciones en la general deberán mostrar sus cartas.

El ascenso comienza con tres kilómetros al 7,5%, seguidos por dos kilómetros de descanso que serán prácticamente la última oportunidad para recuperar las piernas. Después aparecen carreteras más estrechas y numerosas curvas de herradura.

La pendiente se mantiene alrededor del 7%, aunque los cambios de dirección pueden esconder rampas de doble dígito. La parte definitiva será todavía más exigente: en el tramo final aparece incluso una sección que alcanza el 20%, antes de coronar a 1.273 metros de altura.

Por sus características, será una subida favorable para los escaladores de fondo, aquellos capaces de mantener un esfuerzo sostenido durante muchos kilómetros.

La escapada parte con ventaja

El escenario previo apunta a una jornada con 70% de posibilidades para la escapada y 30% para el pelotón. Aunque el recorrido no parece especialmente complejo de controlar, sus 210,8 kilómetros y la poca capacidad de generar diferencias tácticas antes de Peñas Blancas pueden llevar a los equipos de la general a administrar esfuerzos.

Eso permitiría que los fugados construyan una ventaja suficiente para afrontar la subida final con posibilidades de disputar la etapa.

Los corredores menos especializados en la escalada podrían intentar adelantarse en las cotas previas o en el falso llano posterior, mientras que los grandes escaladores tendrían como principal objetivo guardar fuerzas para la ascensión definitiva.

🇪🇸 La Vuelta a España Etapa 19 FUGA⁉️

⭐️⭐️⭐️S. Kuss

⭐️⭐️S. Buitrago, M. Brenner, J. Almeida

⭐️J. Widar, T.H. Johannessen, G. Steinhauser



🃏 V. Paret-Peintre … R. Carapaz



👀 Si finalmente no llega la fuga gana E. Mas, no necesita perseguir la fuga.#LaVuelta2026 210,8 Kms pic.twitter.com/FhcQq4ApYX — Jesús Eguizábal (@jesus_egizabal) September 10, 2026

Mas, Roglic, Gall y Carapaz, ante otra batalla

En la clasificación general, la responsabilidad de endurecer la carrera podría recaer en Decathlon o EF, más allá del trabajo de Movistar.

Si Decathlon toma la iniciativa, la estrategia tendría que ser diferente a una aceleración brutal desde la base de Peñas Blancas. Un ritmo sostenido y progresivo podría ser más conveniente para intentar que Félix Gall, por su fondo, pueda equilibrar la balanza frente a Enric Mas.

EF, por su parte, tiene otra posibilidad. El equipo podría buscar movimientos desde lejos para intentar reducir la diferencia que Richard Carapaz necesita recortar, aunque también existe la opción de reservar fuerzas y esperar una ofensiva espontánea del ecuatoriano.

Para Primoz Roglic, quedarse protegido en el grupo y esperar no parece suficiente. Si quiere modificar la general, tendrá que tomar la iniciativa y asumir riesgos. Su actuación en la contrarreloj deja la sensación de que no tiene demasiado margen de energía, por lo que deberá decidir si mueve la carrera en esta jornada o guarda todo para el sábado, en un trazado que puede favorecer más las emboscadas.

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Buitrago, Sosa y una larga lista de candidatos

Entre los corredores que pueden buscar la victoria desde la fuga aparecen varios nombres interesantes. Finn Fisher-Black podría tener libertad dentro de Rogla, mientras que Kevin Vermaerke tendría una oportunidad que, por las características del ascenso, parece más favorable que la que tuvo en Sierra Nevada.

También aparecen Jorgen Nordhagen, Léo Bisiaux, Ramses Debruyne, Valentin Paret-Peintre, Andreas Leknessund y Jarno Widar, además de Santiago Buitrago, quien podría repetir una estrategia similar a la de La Pandera: esperar, ahorrar fuerzas durante la montaña y llegar con más energía a la subida definitiva.

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Para Colombia también está Iván Sosa, quien dejó buenas sensaciones en La Pandera y podría encontrar en una ascensión más larga una nueva oportunidad para intentar soñar con el triunfo.

Si finalmente la etapa termina resolviéndose entre los hombres de la general, los nombres llamados a definirla son Enric Mas, Primoz Roglic, Félix Gall y Richard Carapaz. Las diferencias entre ellos no son abismales, aunque el líder continúa apareciendo como el corredor más fuerte.

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Hora y dónde ver la Vuelta a España 2026

Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026

Hora de inicio de transmisión: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

El clima también jugará

La previsión plantea una jornada soleada y con calor tolerable. En la subida final habrá viento cruzado de fuerza moderada, aunque podrá convertirse en viento de frente o de cola según los cambios de dirección de la carretera.

Todo está servido para una etapa en la que el largo recorrido puede favorecer a la fuga, pero en la que Peñas Blancas aparece como la última gran oportunidad del día para cambiar la general.

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