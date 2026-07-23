Así será la etapa 19 del Tour de Francia 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz del equipo EF Education - EasyPost celebra su victoria en la etapa 18 del Tour de Francia 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El ecuatoriano Richard Carapaz volvió a demostrar su carácter combativo al conquistar la etapa 18 del Tour de Francia 2026. El ciclista del equipo EF Education-EasyPost atacó a 3,5 kilómetros de la meta, en la exigente fracción entre Voiron y Orcières-Merlette, y cruzó la línea de llegada en solitario.

La etapa también tuvo protagonismo colombiano con Egan Bernal y Einer Rubio presentes en los movimientos de la jornada, aunque sin opciones de disputar la victoria. Entre los favoritos a la clasificación general no hubo diferencias y Tadej Pogačar conservó el maillot amarillo. El Tour de Francia 2026 continuará este viernes 24 de julio con la etapa 19 en el Alpe d’Huez.

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¿Cómo será la etapa 19 del Tour de Francia 2026?

La alta montaña sigue en el Tour con una jornada de 127,9 kilómetros entre Gap y la mítica cima de Alpe d’Huez. Será una sesión de cuatro puertos de montaña (dos de primera categoría) que medirán las fuerzas de los favoritos.

El primero será Col Bayard (segunda categoría) en el kilómetro 4,8 con 4,7 km de subida al 7,2% de inclinación promedio. El segundo, Col du Noyer, de 25,2 kilómetros, será el primero de primera categoría, de 7,2 km al 8,5%.

Col d’Ornon, en el kilómetro 99,2, será un ascenso de segunda categoría de más de cinco km al 6,4% de inclinación. Y finalmente, Alpe d’Huez, en la meta, será un puerto de 13,8 kilómetros con una inclinación promedio de 8,1%.

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¿Qué esperar de la etapa 19 del Tour de Francia?

Tal como están las cosas en la clasificación general, al ser la etapa más corta de esta edición del Tour, se espera que sea una batalla desde el arranque. Tadej Pogačar (primero), Remco Evenepoel (segundo) e Isaac del Toro (tercero) saben que esta es su oportunidad para ganar o recortar tiempo.

Eso sí, las secciones llanas del tramo en la mitad de la fracción dificultarán una fuga con mucho margen. Eso sí, parece que lo que definirá al ganador de esta etapa serán las rampas finales de Alpe d’Huez en los últimos kilómetros.

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Hora y dónde ver en vivo la etapa 19 del Tour de Francia

Fecha : viernes 24 de julio de 2026

Lugar : Gap - Alpe d’Huez, Francia

Hora : 7:00 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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