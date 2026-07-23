David Vásquez se llevó la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026

David Vásquez celebra su victoria en Villanueva durante la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026. Foto: Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026

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Este jueves 23 de julio de 2026, luego de 137,8 kilómetros de recorrido entre Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva, David Alejandro Vásquez se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta a la Juventud 2026 que este año se cumple en Casanare. El ciclista del equipo Óxido Jeans ganó con un tiempo de 2:55:41

En el segundo lugar llegó Juan David Urian, del Team Sistecrédito, quien quedó muy cerca de la victoria en el esprint de los metros finales. Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness) completó el podio, también muy cerca de quedarse con el triunfo en esta cuarta fracción de la Vuelta a la Juventud.

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Cuarta etapa de la Vuelta a la Juventud 2026

Como ocurrió en la jornada anterior, el trazado de hoy volvió a favorecer a los velocistas entre los 164 corredores participantes. No obstante, el resultado no afectó la clasificación general de la válida, la cual mantiene el mismo líder.

El boyacense Robert Plazas (Team Sistecrédito) conservó el liderato de la competencia con una ventaja de 11 segundos sobre su compañero de equipo Mauricio Zapata, mientras que Andrés Umbarila (Motomart SHC Team) sigue tercero.

Habrá que esperar cómo se presenta la siguiente sesión de 132 kilómetros entre Villanueva, Aguas Claras, Villa Carola, el Cruce Guateque y el Cruce Alto de la Antena. Una jornada de montaña que comenzará a marcar diferencias.

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Quinta etapa de la Vuelta a la Juventud 2026

Esta quinta fracción de esta carrera juvenil será este viernes 24 de julio entre Villanueva y el Cruce Alto de la Antena. Serán 132 kilómetros que comenzarán a las 9:00 a. m. Además, tendrá dos premios de montaña y tres esprints especiales.

El primer puerto, de cuarta categoría, aparecerá en el kilómetro 121. Y el segundo también será de cuarta categoría y cerrará la sesión en el último kilómetro. Una llegada que favorece a los escaladores que resistan los esprints.

El primero será en el km 20,3 en el sector de Águas Claras. Luego hará un segundo esprint en el km 61,4 en la báscula PR21 y finalmente, habrá un último esprint especial en el km 95,2 en el aviso “SOS 057” de la carretera.

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