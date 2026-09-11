La denominada etapa reina tendrá cinco puertos categorizados y encontrará en las montañas de Sierra…

La Vuelta a España 2026 llega a su última gran batalla por la clasificación general con una jornada que promete llevar al límite a los principales candidatos. La etapa 20 será la más exigente de toda la edición , con 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil y nada menos que 4.850 metros de desnivel positivo. Será el último escenario para intentar cambiar el destino de la carrera antes de afrontar el cierre de la competición.

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Así será la etapa reina de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y favoritos

La denominada etapa reina tendrá cinco puertos categorizados y encontrará en las montañas de Sierra Nevada su principal desafío. Aunque el recorrido tendrá dificultades desde el comienzo, el tramo determinante estará concentrado en los 105 kilómetros finales, donde se encadenarán las ascensiones de mayor entidad.

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Un comienzo que también puede marcar la carrera

La jornada no permitirá demasiadas concesiones desde sus primeros kilómetros. El inicio será sinuoso y tendrá un puerto de tercera categoría que atraviesa un valle acostumbrado a seleccionar a los escaladores de mayor nivel.

Por allí podrían aparecer varios corredores del top-10 de la general o quienes todavía aspiran a entrar en él. Esa situación puede provocar movimientos importantes desde muy temprano y hacer que el desarrollo de la etapa sea diferente al de una jornada en la que los favoritos esperan hasta las últimas subidas.

Después llegará el tramo más exigente, con un doble ascenso al Puerto de El Purche, seguido por el Puerto del Duque y el inédito Collado del Alguacil, donde estará instalada la meta.

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El Purche y Duque, antes del gran final

El primer gran obstáculo será el Puerto de El Purche, de primera categoría, con 8,2 kilómetros al 8 % de pendiente media. Sus primeros tres kilómetros no bajan del 10 %, aunque posteriormente la inclinación se suaviza de manera progresiva. Cerca de la cima aparece un tramo más tendido, pero la subida vuelve a endurecerse con una pared final que alcanza el 14 %.

Después de una bajada técnica habrá un corto tramo llano que permitirá regresar a la subida. El recorrido volverá a pasar por El Purche y posteriormente tomará dirección hacia Güejar Sierra, donde los corredores deberán superar una tachuela de dos kilómetros al 7 % antes de afrontar el siguiente puerto.

El Puerto del Duque, también de primera categoría, presenta 7,4 kilómetros al 8,2 %. Sus primeras rampas son especialmente duras, con máximas del 15 %, aunque después del tercer kilómetro la pendiente se vuelve algo más llevadera.

Su descenso técnico conectará nuevamente con la zona de El Purche, pero esta vez los corredores tomarán el camino hacia la izquierda que conduce al desenlace de la jornada.

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El Collado del Alguacil, un final inédito

La última subida será el gran interrogante de la etapa. El Collado del Alguacil, de categoría especial, aparecerá por primera vez en la Vuelta a España y sus números explican el motivo por el que puede convertirse en el juez definitivo de la carrera: 8,4 kilómetros al 10 % de pendiente media.

La ascensión será algo más pedaleable en su parte inicial, pero irá ganando dureza conforme avance hacia las zonas más profundas del puerto. Allí aparecerán tramos sostenidos de fuerte inclinación que pueden convertir los kilómetros finales en un esfuerzo agónico.

La cima estará cerca de los 1.900 metros de altitud y será allí donde se conozca buena parte del destino de esta edición de la Vuelta.

Hora y dónde ver la etapa reina de la Vuelta a España

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 8:00 a.m., hora de Colombia

TV: Caracol Televisión y ditu

Mas, ante la última amenaza

El escenario parece favorecer a Enric Mas, quien, en un duelo de fuerza, parte con una posición privilegiada. Al español le bastaría con mantenerse a rueda de Felix Gall y Primoz Roglic para defender su situación.

El principal desafío para Mas y el Movistar no estaría tanto en las piernas de sus rivales como en la posibilidad de que el caos inicial altere sus planes. Una fuga con un corredor realmente peligroso o un ataque desde lejos podría obligar al equipo a reaccionar antes de lo previsto.

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Gall es uno de los corredores que todavía tiene margen para ser creativo. El español tendrá tres oportunidades antes del puerto final y no parece conveniente que espere todo al Collado del Alguacil.

Roglic, por su parte, llega con una amplia colección de triunfos y buscará proteger su posición. La posibilidad de arriesgar el podio por intentar conseguir una quinta victoria no parece, en principio, el escenario más probable.

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Carapaz, la carta para romper el guion

Si hay un corredor capaz de provocar un terremoto táctico, ese es Richard Carapaz. El ecuatoriano afronta la etapa con una desventaja superior a cinco minutos, por lo que necesita jugar una carta completamente diferente si quiere cambiar el desenlace.

Un movimiento lejano de Carapaz podría poner nerviosos a Gall y Roglic antes incluso de llegar al último puerto. De hecho, ante una ofensiva de ese tipo, ellos serían los primeros en ver amenazadas sus posiciones, por lo que podrían priorizar la defensa de sus puestos en la general.

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Por eso, aunque no se espera necesariamente una remontada del ecuatoriano, un ataque a su estilo podría terminar modificando la carrera de otros favoritos.

Los otros nombres a seguir

Harold Tejada también tendrá una oportunidad para intentar subir posiciones en la general y cuenta con las piernas necesarias para buscar la victoria de etapa.

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Marco Brenner correrá sin la presión de tener que responder por los deberes pendientes, aunque será un corredor vigilado. Tobias Johannessen aparece como la alternativa más viable del Uno-X, con la incógnita de cómo responderá ante el desgaste acumulado.

Para Mikel Landa, la jornada podría representar su último gran baile en una Gran Vuelta. Santiago Buitrago, entretanto, tendrá entre sus prioridades la montaña, aunque el desgaste de los demarrajes en los puertos anteriores puede reducir sus posibilidades de luchar por el triunfo parcial.

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El clima, además, no parece añadir una dificultad extraordinaria: se espera una jornada soleada y con un calor incluso menor al registrado en días anteriores.

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