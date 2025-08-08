Así será la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025: recorrido y altimetría

La penúltima etapa de la Vuelta a Colombia 2025, con 217 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel entre Alvarado y el Alto del Vino, pondrá a prueba a los favoritos en un recorrido que puede sentenciar el título. Foto: FCC

La Vuelta a Colombia entra en zona roja. Este sábado 9 de agosto se disputa la novena y penúltima etapa, un recorrido que bien podría definir el título: 217 kilómetros desde Alvarado (Tolima) hasta la cima del imponente Alto del Vino, en Cundinamarca, a 2.847 metros de altitud. Sobre el papel, es la jornada reina: 5.108 metros de desnivel acumulado y un encadenado de puertos que hará que cada pedalazo duela.

El menú empieza temprano con el Alto de Venadillo (cuarta categoría), suficiente para ir calentando las piernas y romper el ritmo a quienes no hayan recuperado del todo. Luego aparece el Alto de La Mona (primera categoría), largo y desgastante, antes de encarar el también exigente Alto de Campoalegre (primera). Y como postre, el plato fuerte: la subida final al Alto del Vino, un puerto de categoría especial con 29,8 kilómetros al 5,8 % de pendiente media, capaz de desnudar cualquier debilidad.

No es solo la dureza física: la etapa llega en el momento más delicado de la carrera. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) parte vestido de amarillo, pero con apenas 1’04’’ sobre Diego Camargo (Team Medellín) y 1’20’’ sobre Yonathan Eugenio (EBSA Energía de Boyacá). El líder ya mostró flaquezas en el Alto de La Línea y sus rivales lo saben: este es uno de los últimos escenarios para cambiar el libreto.

El contexto no podría ser más contrastante. La jornada anterior, entre Cali y La Tebaida, fue una batalla de media montaña que dejó brillar a los cazadores de etapas: Alejandro “el Pony” Osorio (Orgullo Paisa) se impuso al sprint en un grupo reducido de escapados, demostrando velocidad y oportunismo. La general no se movió, pero el desgaste sí acumuló su factura.

Este sábado no habrá escondites. Los corredores afrontarán más de seis horas de esfuerzo continuo, con calor en la salida y aire frío en la cima. Quien llegue con fuerzas al último tercio de carrera podrá soñar con la gloria… o con hundir a un rival directo. El Alto del Vino no es un puerto para sobrevivir: es un puerto para ganar o perder la Vuelta.

