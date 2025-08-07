El pelotón de la Vuelta a Colombia 2025. Foto: FCC

La séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025 dejó espectáculo puro entre Armenia y Cali. En un recorrido de 185,2 kilómetros, Wilmar Paredes (Medellín-EPM) se impuso con autoridad en un cerrado esprint final, tras formar parte de la escapada que marcó el ritmo del día. Es su segunda victoria parcial en esta edición, ratificando su gran momento.

Mientras tanto, Rodrigo Contreras (Nu Colombia), vigente campeón y líder sólido de la general, mantuvo el control desde el pelotón principal. Entró sin contratiempos en meta y retuvo el maillot amarillo sin ceder tiempo frente a sus principales perseguidores. Diego Camargo (Medellín-EPM) sigue segundo a 1:04, y Yeison Reyes (Orgullo Paisa) completa el top 3 a 1:50.

Así será la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025: recorrido y altimetría

La octava jornada se disputará este viernes 8 de agosto con salida desde Cali y llegada a La Tebaida, en el departamento del Quindío. Serán 171,4 kilómetros de terreno quebrado, atravesando municipios como Palmira, Buga, Tuluá, Andalucía y La Paila. La partida está programada para las 8:00 a.m.

El perfil incluye tres esprints intermedios bonificados y un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 155,5: el Alto de Ladrillera, con una subida de 3,1 km al 4,5 % de inclinación. Se espera una jornada animada, ideal para fugas o una llegada masiva si los equipos de velocistas logran controlar el ritmo.

