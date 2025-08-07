No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Daniel Galán superó su debut en Cincinnati y ahora enfrentará a Jannik Sinner

El tenista colombiano superó este jueves al checo Vít Kopriva y será el próximo oponente del número uno mundial.

Redacción Deportes
07 de agosto de 2025 - 09:29 p. m.
Daniel Galan tuvo un buen debut en Cincinnati al vencer al checo Vít Kopriva por 6-2 y 6-4.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
El colombiano Daniel Galán firmó este jueves una contundente victoria frente al checo Vít Kopriva en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati, donde será el primer rival del italiano Jannik Sinner. El duelo será este sábado con horario por confirmar.

Galán, 134 de la ATP, superó a Kopriva (80) por 6-2 y 6-4 en el primer partido de su carrera en el cuadro principal de Cincinnati.

El jugador de Bucaramanga, que tuvo que pasar la fase clasificatoria a principios de semana, será el oponente de Sinner en el debut del número uno mundial en el torneo.

Vigente campeón, Sinner está exento de la primera ronda como el resto de los cabezas de serie de este evento, que sirve de aperitivo para el Abierto de Estados Unidos, última cita de Grand Slam, que se inicia el 24 de agosto.

Galán, que llegó a ocupar el puesto 56 de la ATP en 2023, atraviesa por un momento complicado en su carrera a los 29 años.

Hasta este jueves únicamente había ganado esta temporada un partido del cuadro principal de un torneo ATP, en la primera ronda de Roland Garros en mayo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

