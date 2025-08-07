Luis Díaz mostró su talento en la victoria 4-0 del Bayern ante Tottenham: video

Luis Díaz durante el partido entre su equipo, Bayern Múnich, y el Tottenham Hotspur. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Luis Díaz fue protagonista este jueves en la victoria 4-0 del Bayern Múnich sobre el Tottenham Hotspur, en un partido amistoso disputado en el Allianz Arena. Aunque no marcó, el colombiano fue clave con su desequilibrio en el uno contra uno y dejó gratas sensaciones en el ataque del conjunto bávaro.

Fue la primera titularidad del guajiro con la camiseta del gigante alemán, que pagó más de 75 millones de euros al Liverpool para quedarse con sus servicios. El extremo estuvo en cancha durante 75 minutos, en los que mostró chispa, velocidad y compromiso por la banda izquierda.

Luis Díaz intentó sin suerte abrir su cuenta goleadora: tuvo tres remates dentro del área, dos de los cuales fueron bloqueados por la defensa rival y otro que se fue ancho. A pesar de no concretar, el colombiano ha ganado ritmo a la espera su debut oficial.

Uno de los momentos más destacados del partido se dio cuando Díaz recibió la presión simultánea de Cristian Romero y Pedro Porro. Con un gesto técnico de gran calidad, se deshizo de ambos rivales y devolvió el balón a Josip Stanisic. La acción despertó aplausos en las tribunas del Allianz Arena.

El Bayern Múnich, que rotó a toda su nómina en el segundo tiempo salvo por el arquero Manuel Neuer, selló una contundente victoria gracias a los goles de Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl y el juvenil Jonah Kusi-Asare. El equipo dirigido por Vincent Kompany se mostró sólido en todas sus líneas.

El próximo reto del campeón alemán será el martes ante el Grasshopper suizo, en el que será su último amistoso de pretemporada. Posteriormente, el Bayern debutará de forma oficial en la campaña 2025/26 cuando enfrente al Stuttgart por la Supercopa de Alemania, programada para el 16 de agosto.

