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Así será la octava etapa de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

Luego de la victoria de Andreas Leknessund en la séptima etapa, el recorrido vuelve a la llanura con otra fracción de transición para los líderes.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de agosto de 2026 - 01:01 a. m.
El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogačar llega a meta durante la séptima etapa de la Vuelta a España 2026.
El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogačar llega a meta durante la séptima etapa de la Vuelta a España 2026.
Foto: EFE - Javier Lizón
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El noruego Andreas Leknessund del equipo Uno-X Mobility ganó la séptima etapa de la Vuelta a España 2026. El ciclista nórdico de 27 años se impuso tras liderar una larga escapada y atacar en los kilómetros finales para afrontar en soledad el ascenso hacia la meta en Aramón Valdelinares.

Los pedalistas colombianos Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa terminaron en la quinta y sexta posición respectivamente. Por otro lado, de los nuestros, el mejor rankeado en la clasificación general, la cual es liderada con holgura por el esloveno Tadej Pogačar, es Harold Tejada, quien se ubica noveno.

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General de la Vuelta a España 2026

Octava etapa de la Vuelta a España 2026

Siendo sedes inéditas en la historia de esta Gran Vuelta, Puçol y Xeraco serán los puntos de salida y llegada respectivamente en un recorrido de 171 kilómetros que será idóneo para un esprint masivo que favorezca a los velocistas.

Este trayecto por Valencia presentará un puerto de segunda categoría casi al final de la sesión con una longitud de 4,7 km y 5,6% de inclinación promedio. Terminado este puerto, serán casi 30 kilómetros de un largo descenso en recta.

Allí se espera que saquen ventajas los esprinters que logren soportar la subida previa y lleguen con fuerzas al final de la etapa. Seguramente Pogacar y los demás líderes de la clasificación general se tomen un respiro en esta jornada.

Le contamos: Harold Tejada se metió en el top 10 de la Vuelta: así quedó la clasificación general

Altimetría de la octava etapa en la Vuelta a España

hora y dónde ver en vivo la octava etapa de la Vuelta a España

  • Fecha: sábado 29 de agosto de 2026
  • Lugar: Puçol - Xeraco en Valencia, España
  • Hora: 8:00 a. m.
  • Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

No se pierda: Pogacar volvió a dar cátedra y logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España 2026

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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