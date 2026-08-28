Así será la octava etapa de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogačar llega a meta durante la séptima etapa de la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizón

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El noruego Andreas Leknessund del equipo Uno-X Mobility ganó la séptima etapa de la Vuelta a España 2026. El ciclista nórdico de 27 años se impuso tras liderar una larga escapada y atacar en los kilómetros finales para afrontar en soledad el ascenso hacia la meta en Aramón Valdelinares.

Los pedalistas colombianos Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa terminaron en la quinta y sexta posición respectivamente. Por otro lado, de los nuestros, el mejor rankeado en la clasificación general, la cual es liderada con holgura por el esloveno Tadej Pogačar, es Harold Tejada, quien se ubica noveno.

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General de la Vuelta a España 2026

Octava etapa de la Vuelta a España 2026

Siendo sedes inéditas en la historia de esta Gran Vuelta, Puçol y Xeraco serán los puntos de salida y llegada respectivamente en un recorrido de 171 kilómetros que será idóneo para un esprint masivo que favorezca a los velocistas.

Este trayecto por Valencia presentará un puerto de segunda categoría casi al final de la sesión con una longitud de 4,7 km y 5,6% de inclinación promedio. Terminado este puerto, serán casi 30 kilómetros de un largo descenso en recta.

Allí se espera que saquen ventajas los esprinters que logren soportar la subida previa y lleguen con fuerzas al final de la etapa. Seguramente Pogacar y los demás líderes de la clasificación general se tomen un respiro en esta jornada.

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Altimetría de la octava etapa en la Vuelta a España

hora y dónde ver en vivo la octava etapa de la Vuelta a España

Fecha : sábado 29 de agosto de 2026

Lugar : Puçol - Xeraco en Valencia, España

Hora : 8:00 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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