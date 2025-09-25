Diego Camargo conquistó el Sifón y se vistió de amarillo en el Clásico RCN 2025

En la etapa reina del Clásico RCN 2025, Diego Camargo se impuso en solitario tras superar una caída en el descenso y se adueñó de la clasificación general. Foto: Camila Díaz - RCN Radio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Manizales, bajo una llovizna fría y después de domar la carretera más alta de Colombia, Diego Camargo (Team Medellín) levantó los brazos como ganador de la sexta etapa del Clásico RCN 2025. La victoria, conseguida en solitario, también le entregó la camiseta amarilla, tras un golpe de autoridad en el Alto del Sifón. Wilson Peña fue segundo en la jornada y en la clasificación general, mientras que José Misael Urián, hasta hoy líder, cedió varios minutos y perdió el mando de la carrera.

La mañana había comenzado con un sol generoso en Venadillo, Tolima, donde el pelotón tomó la partida de los 168,1 kilómetros rumbo a Manizales. La etapa estaba marcada en rojo en todos los libros de ruta: era la reina, con el imponente ascenso al Sifón (4.149 msnm) como juez supremo. Tras la salida controlada, las primeras bonificaciones animaron a los cazadores de puntos: Leison Maca volvió a dejar huella, sumando lo suficiente para reafirmarse en las clasificaciones de metas volantes y esprints especiales.

Homenaje en los 40 años de la tragedia de Armero

Pero el tono del día cambió pronto. A los 40 kilómetros, la carrera se detuvo para rendir un homenaje cargado de memoria: el pelotón ingresó en silencio a Armero, el pueblo marcado para siempre por la tragedia de 1985, cuando la erupción del Nevado del Ruiz provocó un alud de lodo que sepultó a más de 20.000 personas.

En las calles del municipio, hoy reducido a ruinas y recuerdos, los ciclistas entregaron una flor como símbolo de vida y respeto. El alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar, y el obispo de la diócesis del Líbano, monseñor José Luis Henao, encabezaron la ceremonia. Una oración colectiva le dio a la jornada un tono solemne antes de que el lote volviera a abrir el cronómetro.

La montaña realizó la selección natural

La fuga, que ya rodaba con más de cuatro minutos de ventaja, reactivó la competencia. La montaña comenzó luego de superar la región tolimense y entrar al departamento de Caldas. Desde allí la carrera se transformó: el calor quedó atrás, el aire frío entró a escena y el paisaje cafetero se convirtió en páramo. Fue entonces cuando aparecieron los favoritos. Diego Camargo lanzó el primer golpe serio y abrió camino en solitario. Tras él, reaccionó Wilson Peña, mientras que Javier Jamaica intentó sostener el paso, pero acabó descolgado.

El Sifón, con sus interminables rampas y la niebla cubriéndolo todo, fue escenario de una selección natural. Camargo se mostró firme, Peña apretó desde atrás y los demás comenzaron a ceder. Rodrigo Contreras y Yeison Reyes no tuvieron las piernas esperadas, mientras que el líder, José Misael Urián, quedó cortado en un tercer grupo junto a Didier Chaparro y Jonathan Restrepo, a más de cinco minutos. El día de gloria en Ibagué ya quedaba atrás para él: la montaña dictaba otra sentencia.

Camargo coronó en cabeza con un minuto de ventaja. Peña mantenía la persecución, siempre a 20 o 30 segundos, pero nunca logró neutralizarlo. Más atrás, Contreras, Yesid Pira y Estiven García sobrevivían en un grupo de persecución, lejos del protagonismo.

El descenso de 49 kilómetros hacia Manizales fue una prueba extra de nervios y técnica: la neblina reducía la visibilidad a menos de 80 metros, la carretera húmeda exigía concentración absoluta.

A 13 kilómetros de meta, la tensión aumentó: Camargo sufrió una caída en una curva, golpeándose y enredando la cadena de su bicicleta. El susto pudo cambiarlo todo, pero el boyacense reaccionó con frialdad, se levantó de inmediato y retomó el camino. Peña olió la oportunidad, pero no consiguió acercarse lo suficiente.

Finalmente, Camargo entró en solitario a Manizales con una ventaja de 43 segundos que no solo le aseguró el triunfo de etapa, sino también el liderato de la general. Peña, segundo en la jornada, se consolida como su rival más cercano. Más atrás, los favoritos que no resistieron en el Sifón acumularon pérdidas que podrían ser definitivas en sus aspiraciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador