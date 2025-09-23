José Urián le ganó el esprint a Sevilla y se llevó la etapa 4 del Clásico RCN 2025

El joven del Team Sistecrédito venció en un cerrado duelo a Óscar Sevilla en Facatativá y asumió el liderato general tras una jornada marcada por la montaña y las fugas. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

José Misael Urián (Team Sistecrédito) vivió el día más grande de su joven carrera en Facatativá. El boyacense no solo se llevó la victoria en la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, también despojó del maillot amarillo a Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) y partirá mañana como nuevo líder de la general. Con apenas 22 años, le ganó en el embalaje al veterano Óscar Sevilla y escribió una página que mezcla futuro y leyenda en la misma línea de meta.

La jornada comenzó a las 8:15 de la mañana en La Dorada, con el río Magdalena como testigo del arranque y el calor húmedo del Magdalena Medio pegando sobre los 162 ciclistas que se alinearon en el parque principal. Apenas iniciada la ruta, se cruzó fugazmente el territorio de Caldas para luego volver a Cundinamarca, donde la carretera empezó a proponer un menú de montaña y resistencia.

El inicio fue nervioso, con las primeras bonificaciones al alcance. Hernán Gómez (Fundecom Team) se adelantó para quedarse con el sprint especial en el kilómetro 13, mientras que Robigzon Oyola (Team Medellín-EPM) se impuso en la meta volante del kilómetro 30. Eran movimientos que parecían anecdóticos, pero que ya iban marcando la intensidad del día.

A partir de Honda comenzó la subida envuelta en niebla, la primera gran pared de la etapa: el puerto de montaña de primera categoría en Guaduas. Allí Emanuel Ortiz (100% Huevos) sacó la cara, coronando primero y mostrando piernas de escalador fino. Detrás, el entonces líder de la montaña, Yonatan Castro, no cedió mucho, entró segundo y defendió su camiseta con determinación. El aire húmedo, las curvas estrechas y la exigencia del ascenso sirvieron de preludio para lo que vendría más adelante.

En la transición de terreno, cuando la carretera se aplanó por unos kilómetros, apareció otro nombre propio: Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), quien se quedó con la meta volante de Guaduas. Poco después, Ortiz volvió a mostrarse en el segundo puerto, esta vez de segunda categoría, y sumó así doble triunfo en montaña, consolidando su cacería de puntos.

La carrera cambió de tono al llegar el tramo hacia Villeta. Tres hombres se atrevieron a soñar con la fuga: el incombustible Óscar Sevilla, Camilo Gómez y José Misael Urián. El movimiento sacudió al lote, porque entre ellos estaban dos corredores con historia y un joven decidido a escribir la suya. Nu Colombia tomó la responsabilidad de perseguir, pensando en su líder Rodrigo Contreras, pero dejó que la ventaja se estirara hasta los tres minutos.

La ilusión de la fuga no tardó en tener sobresaltos. Camilo Gómez perdió contacto y adelante quedaron solo Sevilla y Urián, un dúo extraño: la experiencia de 48 años contra la frescura de 23. Mientras tanto, atrás, Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Robinson López lanzaban ataques que calentaban la persecución, aunque siempre sofocados por Nu Colombia y Sistecrédito, que defendían su estrategia.

A falta de 20 kilómetros, la diferencia bajó a 1:20. La tensión era máxima. Sevilla y Urián se daban relevos, pero el lote venía lanzado y no parecía dispuesto a dejarles todo el botín. Con 12 km por recorrer, la fuga apenas conservaba 59 segundos. Sevilla, curtido en mil batallas, regulaba con oficio; Urián, con hambre y juventud, no dejaba de tomar su turno.

Los últimos 10 kilómetros fueron una batalla psicológica. El pelotón estaba a solo 20 segundos, mientras en cabeza Urián probó un cambio de ritmo que dejó a Sevilla rezagado. El español resistió, volvió a conectar y todo quedó servido para un desenlace de película: dos generaciones, dos estilos, una meta en alto.

En la recta final, Sevilla intentó lanzar el embalaje con la astucia que lo ha acompañado durante más de dos décadas en el ciclismo colombiano. Pero Urián, con piernas frescas y convicción, lo superó con autoridad. El joven del Team Sistecrédito levantó los brazos en Facatativá, mientras el público vibraba con la gesta y Sevilla, a un suspiro, reconocía la derrota, pero contento con la demostración “Estamos peleando cerquita”, dijo después de la carrera.

Una jornada redonda para el Team Sistecrédito, que además de la victoria de etapa, conseguir el liderato en la clasificación general, terminó con la clasificación dos y tres también, para un total de cuatro corredores en el top de la general.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 4 de alta montaña en el Clásico RCN 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador