Así será la segunda etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

Contento y con los puños apretados en alto, el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cruzó este sábado la meta en primer lugar en la primera etapa de la Vuelta a España 2025, a su llegada a la localidad italiana de Novara, que le sirvió además para enfundarse el primer maillot rojo de líder de la 80ª edición de esta ronda.

En una clara etapa destinada a los velocistas, entre Turín y Novara, de 186,1 kilómetros, Philipsen superó al británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y al venezolano del Movistar Orluis Aular, segundo y tercero respectivamente.

“Es un regalo agradable lograr el maillot rojo”, afirmó el corredor belga al canal TVE, antes de subrayar que sus compañeros le situaron francamente bien en los últimos kilómetros y pudo mantener una distancia contra sus rivales por la victoria.

“Ya estrené el amarillo en el Tour de Francia, por lo que esta victoria la recordaré siempre”, prosiguió Philipsen, que se adjudicó su decimocuarta victoria de etapa en una gran ronda.

El corredor de 27 años consiguió el mismo honor en julio pasado en el Tour de Francia, al llevarse el primer maillot amarillo, antes de abandonar la carrera tras una fuerte caída en la tercera etapa.

“Esta victoria es un sueño después de lo que sucedió en el Tour. Tenía baja la motivación después de la caída y la retirada, pero vine a la Vuelta después de una preparación dura, y tenía mis objetivos. Esta victoria supone mucho para mi”, declaró.

En cuanto a los colombianos, el más destacado fue Santiago Buitrago, quien finalizó en la casilla 28 con el grupo de punta y sin perder tiempo. Más atrás llegaron Juan Guillermo Martínez (60), Esteban Chaves (63), Sergio Higuita (117), Brandon Rivera (129), Egan Bernal (132) y Harold Tejada (147). Todos cruzaron la meta en el mismo registro del vencedor, lo que les permite seguir en igualdad de condiciones para afrontar las etapas decisivas en la montaña.

En ausencia del esloveno Tadej Pogačar, la Vuelta arrancó con el danés Jonas Vingegaard, que llegó en el pelotón principal, como máximo favorito para llegar a Madrid el 14 de septiembre como ganador.

Así será la segunda etapa de la Vuelta a España 2025

La segunda etapa, que se disputará el domingo también en Italia, entre Alba y Limone, contará con un recorrido de 159,6 kilómetros, la mayor parte será llana, aunque con un final en alto (9,8 km al 5,1% de desnivel medio) que seguramente impida a los velocistas pelear por la victoria.

