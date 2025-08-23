Así quedó el medallero de los Panamericanos Junior: Colombia, en el top-3

El atletismo fue una de las disciplinas que más medallas le entregó al país en las justas. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Colombia cerró con broche de oro su participación en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, que se celebró en Asunción, Paraguay.

La delegación nacional terminó en la tercera posición del medallero general con un total de 115 preseas (48 oros, 27 platas y 40 bronces), igualando los títulos conseguidos en Cali 2021. Sin embargo, lo hizo con 165 atletas menos, demostrando un avance sostenido en el deporte juvenil del país.

La primera medalla colombiana llegó gracias a Natalia Garzón, campeona en la contrarreloj femenina del ciclismo ruta, mientras que la última fue conquistada por Yairan Sofía Tysforod en la división de +77 kg del levantamiento de pesas.

En la jornada de cierre, la delegación sumó dos oros (Tysforod y Jhon Martínez en pesas) y un bronce (Angélica Ospina en karate), confirmando un final exitoso para la tricolor.

Los deportes más laureados para Colombia

El ciclismo fue el deporte más destacado para Colombia, con 21 medallas en total (13 oros, cuatro platas y cuatro bronces). Dentro de esta disciplina, la pista brilló con 12 preseas, incluidas nueve doradas.

El patinaje y el atletismo aportaron 14 medallas cada uno, siendo pilares fundamentales del balance nacional.

Entre los grandes nombres, sobresalieron Isabella Bedoya, quien impuso récord panamericano junior en natación (50 m libre femenino con 25.42), y Keynher Camilo Vera, multimedallista en gimnasia artística con tres oros y una plata.

Los premios para los medallistas

La inversión para estos juegos fue de $3.335 millones, informó el Ministerio del Deporte, que además premiará a los atletas con estímulos económicos: tres salarios mínimos por el oro, dos por la plata y uno por el bronce, con un reconocimiento adicional para sus entrenadores equivalente a la mitad de esas cifras.

El 79% de las medallas (91 de 115) fueron obtenidas por deportistas formados en programas de desarrollo como los Intercolegiados, PAD y Juegos Nacionales Juveniles.

¿Cómo quedó el medallero final?

En el medallero general, Brasil se quedó con el primer lugar gracias a sus 175 preseas (70 oros, 50 platas y 55 bronces), seguido por Estados Unidos con 142 (54 oros, 43 platas y 45 bronces). Colombia completó el podio con 115. México fue cuarto con 129 medallas (29 oros, 45 platas y 55 bronces) y Argentina ocupó la quinta posición con 95 (27 oros, 38 platas y 30 bronces).

