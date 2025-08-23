No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Al-Nassr perdió la Supercopa y Cristiano Ronaldo sigue sin títulos en Arabia Saudí

Desde que llegó en 2022, el astro portugués no ha podido ser campeón en tierra árabe. Este sábado su equipo perdió una nueva final.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 06:10 p. m.
Cristiano Ronaldo, con Al-Nassr, en la final de este sábado.
Al-Ahli se proclamó supercampeón de Arabia Saudí tras imponerse en los penales al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido, disputado en Hong Kong, terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, pero desde los once metros el cuadro de Matthias Jaissle fue más efectivo y dejó nuevamente a CR7 sin la gloria en tierras saudíes.

El encuentro estuvo lleno de emociones. Cristiano abrió el marcador desde el punto blanco y llegó a su gol número 100 con Al Nassr, un registro histórico que lo convierte en el primer jugador en alcanzar los 100 goles en cuatro clubes distintos (Al-Nassr, Real Madrid, Juventus y Manchester United).

Brozovic amplió la ventaja, pero el Al Ahli nunca se rindió: Kessié anotó antes del descanso y el brasileño Ibañez igualó de cabeza sobre el final para forzar los penales.

En la tanda decisiva, los de Yeda fueron infalibles. Toney, Mahrez, Kessié, Al Buraikan y Galeno convirtieron, mientras que Mendy atajó un lanzamiento clave. Cristiano cumplió al marcar el suyo, al igual que Brozovic y João Félix, pero el Al Nassr volvió a quedarse corto en el momento de definir un título.

La derrota, pese a que el club reforzó la plantilla con figuras como Kingsley Coman y João Félix, prolonga la sequía del portugués en Arabia Saudí. Desde su llegada, ha perdido cuatro Supercopas, tres Copas nacionales, tres ligas profesionales y varias competiciones locales e internacionales. Cristiano, que ha levantado trofeos en todos sus equipos, no logra romper la mala suerte en Medio Oriente.

Para el Al-Ahli, la victoria representa un doblete histórico tras haberse coronado en la Champions de Asia. El equipo celebra su crecimiento acelerado y confirma que el proyecto de Cristiano y Al-Nassr sigue sin consolidarse.

La imagen final de CR7, cabizbajo tras ver a Galeno convertir el último penalti, reflejó una vez más la frustración de un ídolo que no encuentra recompensa en Arabia.

