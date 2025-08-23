Al-Nassr perdió la Supercopa y Cristiano Ronaldo sigue sin títulos en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo, con Al-Nassr, en la final de este sábado. Foto: Al-Nassr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al-Ahli se proclamó supercampeón de Arabia Saudí tras imponerse en los penales al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido, disputado en Hong Kong, terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, pero desde los once metros el cuadro de Matthias Jaissle fue más efectivo y dejó nuevamente a CR7 sin la gloria en tierras saudíes.

El encuentro estuvo lleno de emociones. Cristiano abrió el marcador desde el punto blanco y llegó a su gol número 100 con Al Nassr, un registro histórico que lo convierte en el primer jugador en alcanzar los 100 goles en cuatro clubes distintos (Al-Nassr, Real Madrid, Juventus y Manchester United).

🚨 Cristiano Ronaldo becomes the ONLY player EVER to score 100 goals in 4 different countries and for his NT. pic.twitter.com/wxlrTR21au — TCR. (@TeamCRonaldo) August 23, 2025

Brozovic amplió la ventaja, pero el Al Ahli nunca se rindió: Kessié anotó antes del descanso y el brasileño Ibañez igualó de cabeza sobre el final para forzar los penales.

En la tanda decisiva, los de Yeda fueron infalibles. Toney, Mahrez, Kessié, Al Buraikan y Galeno convirtieron, mientras que Mendy atajó un lanzamiento clave. Cristiano cumplió al marcar el suyo, al igual que Brozovic y João Félix, pero el Al Nassr volvió a quedarse corto en el momento de definir un título.

La derrota, pese a que el club reforzó la plantilla con figuras como Kingsley Coman y João Félix, prolonga la sequía del portugués en Arabia Saudí. Desde su llegada, ha perdido cuatro Supercopas, tres Copas nacionales, tres ligas profesionales y varias competiciones locales e internacionales. Cristiano, que ha levantado trofeos en todos sus equipos, no logra romper la mala suerte en Medio Oriente.

Para el Al-Ahli, la victoria representa un doblete histórico tras haberse coronado en la Champions de Asia. El equipo celebra su crecimiento acelerado y confirma que el proyecto de Cristiano y Al-Nassr sigue sin consolidarse.

🚨 NEW RECORD:



Cristiano Ronaldo has now lost the MOST finals EVER in Football with 12.



CR7 loves breaking records 🥶pic.twitter.com/dmKxCvLe5b — Al Nassr FC (@Al_Nassrt) August 23, 2025

La imagen final de CR7, cabizbajo tras ver a Galeno convertir el último penalti, reflejó una vez más la frustración de un ídolo que no encuentra recompensa en Arabia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador