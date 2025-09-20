Así será la segunda etapa del Clásico RCN: recorrido, perfil y dónde ver en vivo

La segunda etapa, corta pero intensa, será la primera a prueba para los escaladores y podría generar las primeras brechas de tiempos en la clasificación general. Foto: Colprensa - Lina Gasca

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 sigue su marcha en territorio antioqueño y este domingo vivirá la segunda etapa de la competencia. Tras un inicio caluroso y en esprint en Apartadó y Mutatá, el pelotón se enfrentará ahora a un recorrido de media montaña entre Santa Fe de Antioquia y Medellín, con final en la parte alta del Cerro El Volador, uno de los puntos más exigentes de la geografía de la capital antioqueña.

El “Duelo de Titanes” tuvo un estreno de alta velocidad con Wilmar Paredes como protagonista, del equipo EPM Medellín, quien se impuso en Mutatá gracias a un embalaje contundente y se convirtió en el primer líder de la edición 65 del Clásico RCN. Respaldado por una escuadra sólida y bien organizada, Paredes aprovechó el lanzamiento perfecto de sus compañeros para cruzar la meta con autoridad y marcar territorio desde la jornada inaugural.

Cambio de planes en el “Duelo de Titanes”

La organización de la carrera se vio obligada a modificar de última hora el trazado de las dos primeras jornadas por motivos de fuerza mayor. Para este domingo, la segunda fracción, que tenía como plan original unir Frontino con Medellín, se redefinió para tomar la partida en Santa Fe de Antioquia y mantener la llegada en el tradicional Cerro El Volador y reducirá su recorrido de 128.2 a 58,2 kilómetros.

En un comunicado oficial, la dirección del Clásico pidió disculpas a los municipios de Frontino y Dabeiba, que ya habían preparado todo para recibir la carrera:

“Ofrecemos disculpas a los equipos, patrocinadores y afición por los inconvenientes que se puedan generar con tal determinación. De igual manera, a los alcaldes de los municipios de Frontino y Dabeiba, quienes habían ofrecido todo su respaldo y habían puesto el mayor empeño para ofrecer los apoyos y garantías para el buen desarrollo de las etapas”, señaló la organización.

El recorrido de la segunda etapa

La caravana partirá desde Santa Fe de Antioquia y rápidamente tomará rumbo hacia San Jerónimo, donde se disputará la meta volante del día. Posteriormente, en el sector conocido como Estadero El Mono, los velocistas tendrán la oportunidad de sumar puntos en el sprint especial, antes de que el terreno empiece a endurecerse camino a Medellín.

El plato fuerte llegará en el ascenso final hacia el Cerro El Volador, donde estará ubicada la línea de meta. Se trata de una subida corta, entre el kilómetro 97 y el 114, pero exigente, con una altitud que comienza en los 570 y asciende hasta terminar sobre los 1.985 sobre el nivel del mar. Este premio de montaña de primera categoría no solo pondrá a prueba a los escaladores, sino que también podría ser el primer golpe sobre la mesa para alguno de los favoritos.

El Clásico RCN 2025, denominado este año como el “Duelo de Titanes”, reúne nuevamente a la élite del ciclismo colombiano. La segunda etapa, aunque será la de menor extensión de la ronda, sí es estratégica: permitirá empezar a perfilar a los aspirantes al título y servirá como termómetro real para medir las fuerzas de los equipos en terreno montañoso.

La transmisión podrá seguirla por el canal de YouTube de RCN desde las 10:30 a.m. o desde 11:00 a.m., por la señal de televisión.

Medellín, con su tradicional afición ciclística, se prepara para recibir una jornada que premiará el espectáculo y las piernas en la montaña. Los escaladores parten como favoritos para llevarse la victoria, aunque la etapa también ofrecerá alternativas de bonificación para quienes busquen recortar segundos en la general.

