Así será la séptima jornada del Clásico RCN 2025: recorrido, hora y TV

La séptima fracción del Clásico RCN 2025, entre Villamaría y Pereira, recorrerá 201,6 kilómetros de media y alta montaña, con tres premios de montaña que pondrán a prueba a los líderes. Foto: Anderson Bonilla - Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 no concede respiro. Apenas un día después de la etapa reina y del golpe de autoridad de Diego Camargo en el Alto del Sifón, la carrera se enfrenta a otra jornada exigente: este viernes se disputará la séptima fracción, la más extensa de la edición, con 201,6 kilómetros entre Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). Una ruta de media y alta montaña que promete mantener la tensión en la clasificación general y que, por distancia y perfil, puede ser un auténtico examen de resistencia.

Una travesía larga y quebrada

La etapa arrancará en Villamaría, con un corto tramo de terreno llano que servirá de preámbulo antes del primer descenso hasta el río Supía. Desde allí comenzará el movimiento montañoso con el ascenso hacia Riosucio, donde estará ubicado el primer premio de montaña. El segundo llegará poco después, en el sector conocido como El Descanso, ambos de primera categoría, para luego dar paso a un largo descenso que encadenará tres esprints especiales y una meta volante.

Altimetría de la etapa 7 del Clásico RCN 2025

La parte decisiva llegará en el ascenso al Alto de El Hático, un puerto de segunda categoría que puede romper la armonía del pelotón. Superado ese obstáculo, la carrera se dirigirá a Risaralda para encarar los últimos 20 kilómetros hasta Pereira. El cierre, lejos de ser un simple trámite, incluirá un repecho que puede resultar definitivo para definir al vencedor de la jornada.

El escenario tras la etapa reina

La general llega agitada después de lo ocurrido en la sexta fracción. En las rampas del Sifón, Diego Camargo (Team Medellín) se vistió de líder al ganar en solitario en Manizales, luego de un ataque que le permitió sacar 43 segundos a Wilson Peña, su perseguidor más cercano. El boyacense, que incluso sufrió una caída en el descenso hacia la capital caldense, se levantó con entereza para sostener su ventaja y consolidarse al frente de la carrera.

El gran damnificado fue José Misael Urián, quien cedió más de cinco minutos y se despidió de la camiseta amarilla. La montaña impuso su sentencia, y ahora la pugna parece centrarse entre Camargo y Peña, aunque la dureza que queda en el recorrido aún da margen para sorpresas.

La carrera comenzará a las 7:45 a.m., y la transmisión estará empezando a las 10:30 a.m., en el canal de YouTube de RCN y más tarde se podrá ver por la señal de televisión el tramo final de la etapa.

Con 201,6 kilómetros, la etapa 7 es la más larga del Clásico RCN 2025, lo que implica un reto extra para corredores que ya acumulan desgaste tras jornadas de alta exigencia.

El repecho en la llegada a Pereira añade un condimento especial: puede favorecer a puncheurs o escaladores explosivos que aún tengan energía para rematar tras más de cinco horas de pedaleo. Camargo defenderá el liderato con la presión de mantener a raya a Peña y a otros candidatos que esperan un resquicio para recuperar tiempo.

