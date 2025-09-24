¡Emoción en Ibagué! Johan Rubio lloró tras ganar la quinta etapa del Clásico RCN

El corredor de 19 años del Nu Colombia atacó en los últimos kilómetros y logró la primera victoria para su equipo en solitario. La clasificación general no tuvo cambios y José Misael Urián (Team Sistecrédito) conserva el liderato. Foto: Camila Díaz - RCN Radio

El joven Johan Rubio, de apenas 19 años y corredor del equipo Nu Colombia, se llevó la victoria en la quinta etapa del Clásico RCN 2025 con un ataque valiente en los últimos kilómetros, entrando en solitario a Ibagué con llanto de emoción. En la clasificación general no hubo sobresaltos: el boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito) sigue vistiendo de amarillo y conserva el liderato de la prueba antes de la temida etapa reina.

La jornada arrancó temprano desde Funza, bajo el frío habitual de la Sabana cundinamarquesa. Apenas rodados siete kilómetros, el pelotón se enfrentó al Alto de Mondoñedo, primer gran obstáculo del día, premio de montaña de segunda categoría que agitó las piernas sin dar respiro. Superada esa exigencia inicial, la carretera se abrió paso en descenso y con ello llegaron las primeras batallas por las bonificaciones.

Leisón Maca (CRIC Nacional), dueño absoluto de las camisetas de metas volantes y esprints especiales, volvió a mostrar su instinto competitivo: se quedó con las dos metas en La Mesa y Anapoima, asegurando más puntos y consolidando su reinado en esas clasificaciones.

El cambio de paisaje también trajo consigo un giro climático. El pelotón dejó atrás el frío andino y, en cuestión de kilómetros, entró al calor sofocante del Tolima, con temperaturas que rozaron los 32 grados. En ese ambiente se formó la primera fuga, integrada por embaladores como Juan Diego Hoyos (Sistecrédito), Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y el propio Maca. Aunque Hoyos fue perdiendo fuelle y regresó al lote, la aventura sirvió para tensar la cuerda y obligar a los equipos a ordenar la persecución.

Detrás, el Team Sistecrédito hizo su tarea: con tres hombres en las tres primeras posiciones de la general, el bloque se dedicó a controlar los tiempos y a mantener la calma, cuidando a Urián y evitando cualquier intento de recorte.

La fuga, mientras tanto, siguió viva, con relevos irregulares, hasta que a 25 kilómetros de meta se agitó el panorama: Johan Rubio (Nu Colombia), Freddy Ávila (GW Erco-Shimano), Mateo García (100% Huevos) y Daniel Arroyave (GW Erco-Shimano) dinamitaron el grupo y se separaron con una pequeña renta de 23 segundos.

Los kilómetros finales fueron de vértigo. El terreno hacia Ibagué, con rampas cortas y falsos llanos, rompió cualquier intento de control absoluto. A falta de diez kilómetros, la fuga fue neutralizada por un pequeño grupo de perseguidores, pero la pelea seguía abierta. El lote mayoritario, sin prisas, circulaba a más de cuatro minutos, todavía bajo el mando de Sistecrédito.

En ese contexto, Rubio decidió arriesgarlo todo. Atacó a falta de cuatro kilómetros, tomó más de 20 segundos de ventaja y ya no miró atrás. Ni García, ni Arroyave, ni Chávez pudieron darle alcance. El joven de Nu Colombia, con apenas una temporada en la élite, encaró los últimos metros con el corazón desbordado, cruzando la línea de meta en solitario y entre lágrimas, consciente de haber firmado la mejor victoria de su corta carrera.

“Este triunfo se lo quiero dedicar a dos personas muy importantes en vida que fallecieron en este año: un amigo muy cercano que se nos fue en febrero y mi primita nos dejó en julio. Es para ellos y mi familia”, comentó Rubio tras la victoria de etapa.

El lote principal, encabezado por los favoritos, entró sin sobresaltos. La general se mantiene intacta: José Misael Urián continúa líder con sus compañeros de Sistecrédito, Sebastián Castaño y Wilson Peña, como escoltas inmediatos. El Clásico entra ahora en su fase decisiva, con la etapa reina en el horizonte: 184 kilómetros desde Venadillo hasta Manizales, con el temible Alto del Sifón como juez implacable. Allí, la montaña volverá a dictar sentencia.

