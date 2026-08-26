Así será la sexta etapa de La Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

Tadej Pogacar busca ganar su primera Vuelta a España. Foto: EFE - Javier Lizón

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Después de una jornada de relativa calma para los hombres de la clasificación general, La Vuelta a España volverá este jueves a un terreno que puede poner a prueba a Tadej Pogacar y sus principales perseguidores.

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La sexta etapa tendrá 177 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, con más de 3.000 metros de desnivel y un perfil de media montaña en el que sobresalen cuatro puertos puntuables. El recorrido irá acumulando desgaste durante todo el día, pero las principales dificultades estarán concentradas en el tramo final.

Como todos los días, la transmisión empezará desde las 8:00 de la mañana en Caracol Televisión y en sus plataformas en vivo de Caracol Sports y ditu.

La carrera llegará a esta jornada después de que Matthew Brennan ganara este miércoles la quinta etapa, disputada sobre 173,3 kilómetros entre Falset y Roquetes. El británico aprovechó el enorme trabajo del Visma, que controló la carrera y preparó la llegada masiva con Wout van Aert y Christophe Laporte, para conseguir su segunda victoria en esta edición. La jornada no produjo diferencias importantes entre los favoritos y Pogacar pudo conservar sin sobresaltos el maillot rojo.

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El panorama será diferente este jueves. Según la altimetría, la primera mitad de la etapa incluirá el Puerto de la Serratella, de segunda categoría, y el Coll de la Bandereta, de tercera, antes de un largo tramo descendente.

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La carrera volverá a endurecerse en los kilómetros finales con el Alto del Desierto de las Palmas, de segunda categoría, y especialmente con el Puerto El Bartolo, de primera, cuya cima estará situada a unos 20 kilómetros de la llegada. Desde allí habrá un descenso prolongado hacia Castelló, por lo que cualquier diferencia conseguida en la última subida podría resultar difícil de neutralizar.

Pogacar afrontará ese recorrido desde una posición privilegiada. El esloveno lidera la general con 11:26:01 y aventaja por 3:21 a Primoz Roglic y por 3:32 a Enric Mas. Sepp Kuss es cuarto a 3:44; Oscar Onley, quinto a 3:45; Richard Carapaz, sexto a 3:50; Felix Gall, séptimo a 3:57; Mattias Skjelmose, octavo a 4:06; Jarno Widar, noveno también alrededor de esa diferencia; y Jay Vine completa el top 10 a 4:11. Son márgenes importantes después de apenas cinco etapas, consecuencia especialmente de la exhibición que protagonizó Pogacar el martes en Andorra.

La sexta etapa presenta así un escenario interesante: no tiene llegada en alto, pero sí suficiente dureza para volver a mover la general. El Bartolo aparece como el lugar más evidente para intentar atacar al líder o, al menos, disputar las posiciones que están detrás suyo, antes de un descenso en el que también habrá que asumir riesgos. Pogacar ya tiene un colchón considerable, pero La Vuelta apenas comienza y el recorrido vuelve a ofrecer este jueves un terreno en el que sus rivales tendrán que decidir si esperan o empiezan a buscar la manera de ponerlo a prueba.

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