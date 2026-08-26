Brennan volvió a ganar en La Vuelta a España: ¿cómo van los colombianos en la general?

Matthew Brennan celebra su triunfo de etapa en la quinta jornada de la ronda ibérica. Foto: AFP - JOSEP LAGO

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Después de la exhibición histórica de Tadej Pogacar en Andorra, La Vuelta a España vivió este miércoles una jornada muy distinta. La quinta etapa terminó resolviéndose al esprint y el británico Matthew Brennan, de Visma - Lease a Bike, aprovechó el enorme trabajo de su equipo para quedarse con la victoria y sumar su segundo triunfo parcial en la carrera.

Visma manejó buena parte de la jornada con la intención clara de llevar a Brennan hasta la definición. Wout van Aert y Christophe Laporte fueron fundamentales en los kilómetros finales y formaron el tren que terminó dejando al británico en posición ideal. A falta de 3,5 kilómetros, el pelotón rodaba a unos 46 km/h y ya estaba claro que la etapa tendría una definición masiva.

Antes del desenlace hubo numerosos movimientos. La fuga inicial estuvo conformada por Stefan Küng, Fredrik Dversnes, Walter Calzoni, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte, que llegaron a tener más de dos minutos de ventaja. Sin embargo, el pelotón nunca les concedió demasiado margen y terminó neutralizando la escapada cuando todavía quedaban 95 kilómetros para el final.

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La carrera volvió a romperse posteriormente con intentos de Ethan Hayter y Andreas Kron. Este último llegó a disponer de 47 segundos de ventaja cuando se aproximaba el Alto de Paüls, pero también terminó siendo absorbido. En esa subida, de tercera categoría, aparecieron nuevamente los principales nombres de la general, con Pogacar y Primoz Roglic bien ubicados en la cabeza del grupo.

Uno de los protagonistas colombianos del día fue Harold Tejada. El corredor del XDS Astana se movió en los kilómetros decisivos y alcanzó a Azparren en uno de los ataques que intentaron evitar el esprint. Además, pasó segundo por el Puerto de Paüls y sumó dos puntos en la clasificación de la montaña, aunque finalmente el pelotón terminó neutralizando los movimientos antes de la llegada.

Con la victoria, Brennan llegó a dos triunfos parciales en esta edición e igualó la cuenta de Pogacar. La tercera etapa había sido suspendida por las condiciones meteorológicas, mientras que el esloveno venía de protagonizar en Andorra una actuación demoledora que le permitió fortalecer considerablemente su condición de líder.

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¿Cómo va la clasificación general? Así está el top-10 y los colombianos

Precisamente, Pogacar continúa al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 11:26:01. Primoz Roglic aparece segundo a 3:21 y Enric Mas es tercero a 3:32. Sepp Kuss ocupa la cuarta posición a 3:44, apenas un segundo por delante de Oscar Onley, quinto a 3:45.

El top 10 lo completan Richard Carapaz, sexto a 3:50; Felix Gall, séptimo a 3:57; Mattias Skjelmose, octavo a 4:06; Jarno Widar, noveno también alrededor de esa diferencia; y Jay Vine, compañero de Pogacar en el UAE Team Emirates, décimo a 4:11. Después de la selección provocada por la jornada de Andorra, las diferencias ya comienzan a marcar claramente la pelea por la carrera.

Entre los colombianos, Harold Tejada es el mejor ubicado, en la casilla 14, a 5:30 de Pogacar. Juan Felipe Rodríguez marcha 29, a 12:49; Santiago Buitrago aparece 53, a 23:43, después de ganar nueve posiciones; Iván Ramiro Sosa es 119, a 31:07; y Juan Guillermo Martínez ocupa la posición 142, a 34:49.

¿Cómo será la siguiente etapa de La Vuelta a España 2026?

La siguiente jornada llevará a los corredores de Alcocsebre a Castelló, sobre 177 kilómetros y con 3.080 metros de desnivel acumulado.

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El recorrido será mucho más quebrado de lo que podría sugerir el final: habrá varios ascensos durante el día, incluidos puertos de segunda y tercera categoría, y el último gran obstáculo será El Bartolo, de primera categoría, ubicado aproximadamente a 20 kilómetros de la meta.

Después vendrá un descenso prolongado hacia Castelló, por lo que será otra jornada abierta a movimientos y ataques antes de la llegada.

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