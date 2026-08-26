Siguen los problemas para Deportivo Pereira: su estadio quedó inhabilitado por el terremoto

El Estadio Hernán Ramírez Villegas, en Pereira. Foto: Alcaldía de Pereira

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Los problemas no paran para Deportivo Pereira. En medio de su delicada crisis administrativa y económica, el conjunto matecaña recibió un nuevo golpe: el estadio Hernán Ramírez Villegas no podrá ser utilizado para ningún evento deportivo o cultural durante lo que resta de 2026, por lo que el equipo tendrá que buscar otro escenario para disputar sus partidos como local.

La decisión fue comunicada este martes por el propio club. Según explicó Deportivo Pereira, recibió una notificación de la Cordep, entidad encargada de administrar el escenario, en la que se informó que el estadio permanecerá inhabilitado después de las afectaciones sufridas por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto. La Alcaldía de Pereira deberá realizar revisiones y reparaciones antes de permitir nuevamente el ingreso de público.

“Seguiremos trabajando y buscando alternativas para afrontar los compromisos en condición de local, con el objetivo de que nuestra gran hinchada pueda apoyar al Grande Matecaña”, señaló Deportivo Pereira en su comunicado. El problema es que las alternativas no abundan. Entre las posibilidades que se han mencionado aparecen Armenia e Ibagué, algunos municipios del Valle del Cauca e incluso Yopal, ciudad a la que el equipo ya ha tenido que acudir anteriormente.

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El cierre supone otro duro golpe para una institución que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Deportivo Pereira está al borde de perder su reconocimiento deportivo debido a los incumplimientos relacionados con el pago de su nómina, una situación que ha provocado reiterados reclamos y que mantiene en incertidumbre el futuro inmediato del equipo profesional.

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La crisis llegó a tal punto que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ha pedido la liquidación del club ante la gravedad de sus incumplimientos. Así, mientras la dirigencia intenta encontrar una salida a sus obligaciones económicas y administrativas, ahora también deberá resolver dónde jugará el equipo durante los meses que quedan de la temporada.

Sin embargo, la situación del Hernán Ramírez Villegas tiene un contexto que va más allá del terremoto. Aunque el movimiento telúrico obligó a suspender las actividades deportivas y culturales como medida de seguridad, los reportes conocidos después de la emergencia indicaron que el escenario no presentaba graves daños estructurales ni riesgo de colapso. Las principales afectaciones estarían localizadas en algunos elementos de las tribunas Sur y Occidental, mientras Norte y Oriental habrían tenido un buen comportamiento.

El terremoto, en todo caso, encontró al principal escenario deportivo de Pereira en medio de una controversia que venía de meses atrás. Las obras de adecuación y remodelación del Hernán Ramírez Villegas ya estaban siendo cuestionadas por sus retrasos. De acuerdo con los insumos conocidos alrededor del proyecto, el contrato en ejecución acumulaba cerca de siete meses de demora, lo que había despertado críticas sobre el manejo de las intervenciones.

Por eso, el anuncio de que el estadio estará cerrado durante el resto de 2026 vuelve a poner el foco sobre lo que ha ocurrido con el escenario. La emergencia sí produjo afectaciones que deben ser revisadas y reparadas antes de permitir el regreso de miles de aficionados, pero se suma a un proceso de obras que ya venía atrasado y que había generado dudas mucho antes del terremoto.

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Para Deportivo Pereira, las consecuencias serán deportivas, logísticas y económicas. Jugar lejos del Hernán Ramírez Villegas implica trasladar al plantel, encontrar un escenario habilitado para recibir sus partidos y, especialmente, alejarse de su público. Todo esto ocurre precisamente cuando las finanzas del club atraviesan una situación crítica.

El panorama del Matecaña, entonces, se complica todavía más. A la amenaza de perder el reconocimiento deportivo, los problemas para pagar la nómina y las peticiones de liquidación se suma ahora la imposibilidad de utilizar su casa durante lo que queda del año. Una tormenta administrativa, económica y deportiva a la que se añade la crisis de un Hernán Ramírez Villegas cuyas dificultades no comenzaron con el terremoto, pero que después de la emergencia permanecerá sin fútbol, como mínimo, hasta 2027.

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