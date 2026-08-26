Sigue la crisis por Julián Álvarez: “Hay 0% de chance de que se lo vendamos a Barcelona”

Julián Álvarez en el partido más reciente de Atlético de Madrid en LaLiga de España. Foto: EFE - Kiko Huesca

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El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una de las grandes novelas de los últimos días del mercado de fichajes en Europa.

A pocas jornadas del cierre, Barcelona mantiene al delantero argentino como su principal objetivo, mientras Atlético de Madrid insiste públicamente en que no existe ninguna posibilidad de dejarlo marchar al conjunto catalán.

Las posiciones parecen irreconciliables, pero desde Cataluña siguen convencidos de que todavía hay margen para intentar una operación que rondaría los 100 millones de euros.

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Julián Álvarez y la tensión con Atlético de Madrid

La tensión, además, dejó de limitarse a los despachos. El pasado fin de semana, Álvarez vivió un ambiente especialmente hostil por parte de la afición del Atlético de Madrid, que lo abucheó y recriminó por la situación alrededor de su futuro.

La escena llegó a tal punto que, al finalizar el compromiso, el club le pidió al argentino que se marchara antes hacia el vestuario para evitar que el clima pudiera pasar a mayores.

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El episodio evidenció el deterioro de una relación que hasta hace poco parecía mucho más estable. Álvarez está frustrado por la negativa del Atlético de Madrid a permitir su salida, especialmente porque su intención es continuar su carrera en España y vestir la camiseta de Barcelona.

Esa molestia también habría quedado reflejada en su actitud durante el último compromiso del conjunto rojiblanco, en medio de una situación que cada día parece más difícil de administrar.

La oferta de Arsenal está sobre la mesa, pero Barcelona presiona

El argentino, además, tendría otras alternativas importantes sobre la mesa. Arsenal también pretende al delantero e incluso ya habría presentado una oferta, pero esa posibilidad no convence al futbolista. Álvarez no quiere regresar a Inglaterra y una de las razones está relacionada con asuntos migratorios y de documentación que complicarían el traslado de toda su familia. Su prioridad es clara: permanecer en España y, particularmente, jugar en Barcelona.

Mientras el delantero mantiene esa posición, desde Cataluña dejaron de esconder su interés. Joan Laporta habló públicamente este miércoles y confirmó que Barcelona continúa trabajando para conseguir el fichaje.

“Es vox populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador”, afirmó el presidente azulgrana en un video difundido por el club.

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Laporta incluso reconoció que ya existe una propuesta sobre la mesa. “Mantenemos nuestra propuesta, nuestra oferta al Atlético de Madrid y ojalá haya un entendimiento entre los dos clubes, entre todos nosotros”, aseguró.

Las versiones alrededor de la negociación señalan que Barcelona podría haber ofrecido cerca de 100 millones de euros, unos 115 millones de dólares, una cifra que demuestra hasta dónde estaría dispuesto a llegar el conjunto catalán para quedarse con el campeón del mundo.

El interés también cuenta con el respaldo de Hansi Flick y Deco. El entrenador alemán confirmó que existe una posición conjunta dentro de la dirección deportiva sobre el argentino. “Creo que el presidente ayer hizo una declaración clara y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo”, señaló Flick en rueda de prensa.

Barcelona, por lo tanto, no solamente reconoce públicamente su intención, sino que muestra un frente común para intentar concretar el movimiento antes del cierre del mercado.

Atlético de Madrid se niega a la negociación con Barcelona

“Nos gustaría entendernos con el Atlético para que, si venden al jugador, que sea el Barça quien pueda adquirir los servicios de Julián Álvarez”, agregó Laporta.

El mensaje buscó mantener abierta una puerta para la negociación, pero encontró rápidamente una respuesta contundente desde Madrid.

Atlético volvió a rechazar públicamente cualquier posibilidad de sentarse a negociar con Barcelona y elevó todavía más el tono de una disputa que ya trasciende lo estrictamente deportivo.

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“Hay un 0 % de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no es sobre dinero, es sobre dignidad”, respondió el Atlético de Madrid.

Desde el club rojiblanco consideran, además, que se ha construido una campaña alrededor del jugador que los ha perjudicado económica y socialmente. “El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, señaló la institución, que también denunció la existencia de “muchas mentiras y medias verdades” alrededor de la operación.

Así, Julián Álvarez permanece atrapado en medio de un pulso que parece lejos de resolverse, aunque el tiempo se agota. Barcelona insiste, el futbolista quiere vestir de azulgrana y Atlético de Madrid asegura que no negociará bajo ninguna circunstancia.

Los abucheos del último fin de semana añadieron todavía más presión a una relación que ya está desgastada. Con apenas unos días por delante antes del cierre del mercado, la pregunta ya no es solamente cuánto estaría dispuesto a pagar Barcelona, sino hasta dónde podrán sostener Atlético y Álvarez una situación que se vuelve más tensa cada día.

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