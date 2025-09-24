Así será la sexta jornada del clásico RCN 2025: recorrido y hora de la etapa reina Foto: Anderson Bonilla - Clásico RCN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Clásico RCN 2025 entra en su fase más decisiva con la disputa de la sexta etapa este jueves. El pelotón afrontará 168,1 kilómetros entre Venadillo y Manizales, en una jornada marcada por el regreso de la alta montaña. El imponente Alto del Sifón, a más de 4.000 metros de altura, será el gran juez del día y, posiblemente, de la clasificación general.

Tras el triunfo épico del joven Johan Rubio en Ibagué, donde el ciclista de Nu Colombia conquistó su primera victoria profesional con apenas 19 años, la camiseta amarilla sigue en poder de José Misael Urián (Team Sistecrédito). El boyacense encabeza una clasificación general que, hasta ahora, no ha sufrido grandes sobresaltos. Pero todo puede cambiar con la llegada de la etapa reina.

La fracción saldrá de Venadillo, en el Tolima, para luego atravesar Lérida, Armero y Líbano. Desde allí comenzará la verdadera batalla con el ascenso hacia Murillo, donde la carretera empieza a empinarse sin concesiones. La clave de la jornada será el paso por el Alto del Sifón, un puerto de categoría especial enclavado en el corazón del Parque Nacional Natural de los Nevados.

Altimetría de la etapa 6 del clásico RCN 2025

Coronar el Sifón no será el final. Una vez en la cumbre, los ciclistas deberán enfrentarse a un descenso vertiginoso de 49 kilómetros rumbo a Manizales, donde estará instalada la meta. Se trata de un tramo técnico, largo y exigente, que pondrá a prueba tanto la destreza como el valor de los corredores.

El Alto del Sifón: un coloso de 4.149 metros

Catalogado como la carretera más alta de Colombia, el Sifón se ha convertido en una leyenda reciente del ciclismo nacional. La subida, que puede alcanzar los 89 kilómetros de extensión si se parte desde Armero-Guayabal, acumula más de 4.000 metros de desnivel positivo y atraviesa paisajes que van desde cafetales hasta páramos cubiertos de frailejones.

Allí el oxígeno escasea, el clima cambia en cuestión de metros y la carretera serpentea hasta alcanzar los 4.149 metros de altitud. No es casualidad que se considere el nuevo “puerto rey” del ciclismo colombiano: quien lo supere en competencia demostrará no solo fuerza, sino también resistencia mental.

Los favoritos, a examen

Con tres ciclistas en el podio provisional, el Team Sistecrédito ha manejado la carrera con solvencia. Urián, respaldado por Sebastián Castaño y Wilson Peña, sabe que en la alta montaña deberá responder a los ataques de rivales como Óscar Sevilla, Diego Camargo (Team Medellín), Yeison Reyes (Orgullo Paisa) o Rodrigo Contreras (NU Colombia), ambos con experiencia y piernas para endurecer la etapa.

La sexta jornada no es solo otra etapa: es, probablemente, el punto de quiebre del Clásico RCN 2025. El Sifón dictará quiénes están para pelear el título y quiénes deberán resignarse a perder tiempo. Después de la fiesta de los embaladores y el atrevimiento de las fugas, la montaña vuelve a tomar el protagonismo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador