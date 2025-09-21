No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así será la tercera etapa del Clásico RCN: recorrido, perfil y dónde ver en vivo

El pelotón dejará atrás las montañas antioqueñas y encontrará un terreno favorable para que los embaladores se disputen la gloria en Puerto Salgar.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
21 de septiembre de 2025 - 09:54 p. m.
El pelotón dejará atrás las montañas antioqueñas y encontrará un terreno favorable para que los embaladores se disputen la gloria en Puerto Salgar.
El pelotón dejará atrás las montañas antioqueñas y encontrará un terreno favorable para que los embaladores se disputen la gloria en Puerto Salgar.
Foto: Colprensa - Lina Gasca
El Clásico RCN Sistecrédito 2025 sigue avanzando en su primera semana de competencia y este lunes vivirá un nuevo capítulo en la tercera etapa, un recorrido que unirá a El Santuario (Antioquia) con Puerto Salgar (Cundinamarca), sobre un trazado de 182,3 kilómetros. Será la primera vez en esta edición que la caravana ciclista salga del departamento antioqueño para adentrarse en territorio cundinamarqués.

La fracción, que iniciará hacia las 8:30 de la mañana en el parque principal de El Santuario, tendrá un perfil variado pero con un desenlace claramente favorable para los velocistas. Aunque los escaladores tendrán terreno para mostrar sus piernas en la primera mitad del día, el trazado se irá suavizando hasta desembocar en un final completamente llano en Puerto Salgar, a solo 385 metros sobre el nivel del mar.

El menú del día incluye tres premios de montaña. El primero, a solo 4,3 km de la partida, será el ascenso al Alto Bonito (tercera categoría, 2.135 m.s.n.m.), un reto corto pero que servirá de filtro para marcar la tónica de la jornada. Luego, a los 50,8 km, llegará el Alto Jaime Mira (segunda categoría), más exigente por sus rampas y por el momento de la carrera en el que aparece. El último puerto será el de Monteloro, también de segunda categoría, ubicado en el kilómetro 79,5. Tras superarlo, los corredores se encontrarán con un extenso descenso que desembocará en el terreno plano que caracterizará la segunda mitad del recorrido.

El espectáculo no se limitará a la montaña. Habrá puntos intermedios que podrían mover las clasificaciones secundarias. Los sprints especiales estarán ubicados en el Mirador de Cocormá (km 21,3), El Descanso (km 27,7) y PR 11 (km 112,2). Además, los velocistas que busquen la camiseta de las metas volantes tendrán tres oportunidades: Los Arangones (km 60,2), Los Colores (km 100,6) y el Ingreso a Puerto Triunfo (km 122,1).

Un terreno perfecto para los embaladores

La segunda parte del recorrido, desde Monteloro hasta Puerto Salgar, se disputará íntegramente en terreno llano. Esto abre la puerta a una definición masiva, en la que los equipos con especialistas al sprint deberán trabajar con disciplina para controlar cualquier intento de fuga. Para los favoritos de la general, la misión será otra: protegerse y evitar pérdidas de tiempo antes de que llegue la montaña de fondo en los próximos días.

El líder, Alejandro Osorio, deberá cuidar camiseta amarilla, ya que apenas tiene unos segundos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos: Wilmar Paredes, Yonatán Castro, Wilson Peña y Rodrigo Contreras

Clasificación General del clásico RCN

PuestoCiclistaEquipoTiempo / Dif.
1Alejandro OsorioOrgullo Paisa4:54:13,2
2Wilmar ParedesTeam Medellín+6,3″
3Yonatan CastroTeam Medellín+12,4″
4Sebastián CastañoTeam Sistecrédito+23,5″
5Rodrigo ContrerasNU Colombia+23,0″
6Wilson PeñaTeam Sistecrédito+23,0″
7Óscar FernándezEPM Medellín+23,0″
8Juan RestrepoEBSA Energía+29,0″
9Robinson LópezGW Erco Shimano+29,0″
10Estiven GarcíaTeam Sistecrédito+29,0″

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina.

