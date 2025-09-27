Así será la última etapa del Clásico RCN 2025: recorrido, hora y dónde ver EN VIVO

La ronda colombiana tendrá su etapa definitoria en la capital del Valle del Cauca. Diego Camargo es líder con una renta de 39 segundos sobre Wilson Peña. Foto: Anderson Bonilla - Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 se jugará a todo o nada en las calles e inclinaciones de Cali. Este domingo, la carrera llegará a su capítulo final con una contrarreloj individual de 12,6 kilómetros que pondrá frente a frente a los favoritos al título: Diego Camargo (Team Medellín-EPM), actual líder, y Wilson Peña (Sistecrédito), su gran retador, separados por apenas 39 segundos en la clasificación general. Javier Jamaica (Nu Colombia) completa el podio provisional.

La jornada está programada para iniciar a las 8:30 de la mañana, con los corredores saliendo desde la Unidad Deportiva Alberto Galindo, frente al escenario Petronio Álvarez. Desde allí rodarán por un tramo llano de 4,5 kilómetros, ideal para quienes puedan exprimir al máximo su velocidad antes de encarar la parte decisiva: la subida al Monumento de Cristo Rey.

Altimetría de la etapa 9 del Clásico RCN 2025

El recorrido ofrece un contraste claro: potencia pura en los primeros kilómetros y resistencia absoluta en el cierre. El ascenso arranca a la altura del Acueducto de San Antonio y se prolonga hasta la cima con una sucesión de curvas técnicas que pasan por sectores como Colinas de Monterrey y el Cruce Mariposo. Los últimos dos kilómetros pueden complicar a más de un ciclista con la inclinación y el calor de Cali. Ceder segundos, o minutos, podría ser decisivo para varios en la ronda colombiana.

Contexto de la clasificación

La octava etapa, disputada entre Pereira y Buga, dejó el guion intacto en la general. Wilmar Paredes (Team Medellín) volvió a brillar en el embalaje y firmó su tercera victoria parcial, confirmándose como el velocista más fuerte de la carrera. Camargo, por su parte, rodó sin contratiempos protegido por su equipo, que trabajó para neutralizar cualquier fuga y mantener a raya a Peña, su inmediato perseguidor.

Las camisetas secundarias también encontraron dueño en la penúltima jornada: Leison Maca (CRIC) aseguró la de las metas volantes, mientras que Jhonatán Restrepo (Orgullo Paisa) se quedó con la de los esprints especiales. La lucha mayor, sin embargo, quedó pendiente para Cali.

Un duelo con aroma a título

Camargo llega con ventaja, pero sabe que nada está definido. La contrarreloj individual no perdona, y cada segundo puede marcar la diferencia entre la gloria y la resignación. Peña, con 39 segundos por descontar, intentará dar el zarpazo final en un trazado que combina potencia y escalada, terreno en el que puede jugar sus cartas.

El desenlace del Clásico RCN 2025 tendrá, además, un escenario de lujo: el Cristo Rey de Cali, uno de los puntos turísticos más emblemáticos del Valle del Cauca, que este domingo será también testigo de la consagración del nuevo campeón de la carrera radial más importante de Colombia.

