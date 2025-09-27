Wilmar Paredes voló en Buga y el Clásico RCN 2025 se definirá en la CRI de Cali

El velocista del Team Medellín sumó su tercera victoria en el Clásico RCN 2025 al imponerse en el sprint de Buga. Diego Camargo mantiene el liderato y todo se definirá en la contrarreloj final en la capital del Valle. Foto: Anderson Bonilla

El esprint esperado no falló en Buga. Wilmar Paredes (Team Medellín) levantó los brazos en el Parque Santa Bárbara tras imponerse en los metros finales a Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) y a Juan Diego Hoyos (Sistecrédito). Fue su tercera victoria parcial en este Clásico RCN 2025, un golpe de autoridad entre los velocistas. La general, sin cambios: Diego Camargo (Team Medellín-EPM) mantiene el amarillo y llegará a la decisiva contrarreloj individual de Cali con 39 segundos de ventaja sobre Wilson Peña (Sistecrédito).

La mañana en Pereira arrancó fresca y animada, con la caravana partiendo desde la Gobernación, justo en el mismo sitio donde un día antes se había celebrado el final de la séptima etapa. El terreno hacia el Valle del Cauca, de 135,9 kilómetros, se presentaba favorable para la velocidad: descenso inicial, carreteras rápidas, repechos cortos pero sin mayor complicación. Todo apuntaba a un desenlace al embalaje y así fue.

El guion de la fracción giró en torno a las metas volantes y esprints especiales. El CRIC volvió a hacerse sentir con Leison Maca, quien confirmó su dominio y aseguró la camiseta de las metas volantes. En los esprints especiales, Jhonatán Restrepo (Orgullo Paisa) se mostró incisivo y terminó llevándose los puntos necesarios para asegurarse esa clasificación. Dos camisetas definidas, con sabor a constancia, estrategia y misiones cumplidas.

A pesar de las constantes escaramuzas en los últimos sesenta kilómetros, cada intento de fuga fue rápidamente neutralizado. El pelotón no quiso sorpresas y la presión de los equipos de velocistas lo mantuvo compacto. En ese ambiente, los ataques se repetían cada pocos cientos de metros, pero ninguno lograba prosperar.

La llegada a Buga, inédita en esta edición, ofreció el marco perfecto para un cierre vibrante. Orgullo Paisa, Sistecrédito y Medellín lanzaron a sus hombres rápidos. Osorio abrió el fuego, Hoyos intentó aguantar, pero fue Paredes quien encontró el hueco preciso, remató con potencia y cruzó la línea con metros claros de ventaja. Una victoria con peso, no solo por lo que significa para su cuenta personal, sino porque confirma al Team Medellín como protagonista absoluto de esta edición.

En la general, Camargo no tuvo sobresaltos. El boyacense se mantuvo protegido, rodó siempre arropado por sus compañeros y se limitó a controlar a Peña, su único rival real en la lucha por el título. El margen entre ambos no se movió: 39 segundos que serán puestos a prueba este domingo en la contrarreloj individual de Cali, 12,6 kilómetros con llegada en el icónico Cristo Rey.

La clasificación del Clásico RCN 2025, tras ocho etapas, queda lista para un desenlace de alto voltaje. La contrarreloj decidirá si Camargo logra coronar su trabajo con el amarillo o si Peña logra dar el golpe en la última curva.

