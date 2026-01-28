Así van Fernando Gaviria y Sergio Higuita en el AlUla Tour: clasificaciones y próxima etapa

Jonathan Milan conquistó las dos primeras jornadas en territorio árabe; la tercera etapa cerrará en la montaña. Foto: Agencia AFP

La segunda etapa del AlUla Tour 2026 dejó una fotografía clara de lo que es, por ahora, dominio de los velocistas en el llano, tensión permanente por el viento y una clasificación general comprimida que promete cambios inmediatos cuando aparezca la montaña. En ese contexto, Fernando Gaviria y Sergio Higuita salvaron el día, llegaron con el mismo tiempo del líder y se mantienen bien ubicados antes de una jornada que puede cambiar el rumbo de la prueba.

El italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) volvió a imponer su ley en una llegada masiva tras 152 kilómetros completamente planos, con salida y llegada en AlManshiyah. Como en la primera fracción, fue el más potente en el embalaje final y no dejó margen de discusión. Ganó la etapa, reforzó su liderato y confirmó que, mientras el terreno no se empine, es el hombre a vencer en Arabia Saudita.

Aunque el perfil invitaba a pensar en una jornada controlada, el viento cruzado cambió el guion. A partir del kilómetro 70, las ráfagas empezaron a fragmentar el pelotón y forzaron a los equipos a una lucha constante por la posición. El grupo principal se partió y, durante varios kilómetros, la carrera se corrió al límite, con diferencias que alcanzaron los 40 segundos entre bloques.

En ese tramo crítico, Gaviria y Higuita quedaron momentáneamente cortados, una situación que encendió las alarmas para los intereses colombianos. Sin embargo, el trabajo colectivo y la posterior reorganización del pelotón permitieron que ambos lograran regresar antes de que la etapa entrara en su fase definitiva. El reagrupamiento, a unos 40 kilómetros de la meta, devolvió la calma relativa y abrió la puerta a un desenlace al esprint.

El control de Lidl-Trek

En los kilómetros finales, Lidl-Trek asumió el control absoluto. El tren del equipo estadounidense funcionó con precisión quirúrgica y dejó a Milan perfectamente lanzado a falta de 300 metros. El italiano respondió con potencia pura y cruzó la meta por delante de Daniel Skerl y Pascal Ackermann, sin sobresaltos ni maniobras forzadas.

Gaviria terminó a 20 segundos del líder y se mantiene quinto en la general, dentro del top ten y con opciones abiertas, dependiendo de cómo responda en la montaña. Higuita, por su parte, llegó en el grupo principal y quedó a 31 segundos, una diferencia manejable si se tiene en cuenta el perfil de la siguiente etapa.

Clasificación General del AlUla Tour 2026

La clasificación general refleja un escenario compacto. Milan lidera, pero detrás hay un bloque amplio de corredores separados por pocos segundos. En ese grupo están Fernando Gaviria (5.º a 20 s) y Sergio Higuita (29.º a 31 s), con realidades distintas pero expectativas claras.

Así será la tercera etapa del AlUla Tour 2026

Este jueves llegará el primer examen serio para la general. La etapa entre Winter Park y Bir Jaydah Mountain Wirkah, con final en alto tras 4,9 kilómetros al 6,6 % de promedio, rompe con la lógica de los esprints y abre el juego para los escaladores. Allí, Milan defenderá el liderato en un terreno claramente incómodo para un velocista puro.

Para el ciclismo colombiano, el foco estará puesto en Sergio Higuita, que encuentra por fin un escenario acorde a su perfil, y en la capacidad de Gaviria para limitar pérdidas y mantenerse competitivo en la general. La carrera, que hasta ahora ha sido del viento y la velocidad, está lista para entrar en una nueva fase.

