Tolima, con dos expulsados, empató contra Medellín en el Atanasio Girardot: reviva los goles

El equipo pijao remontó el 1-0 inicial, pero las expulsiones de Yhorman Hurtado y Elan Ricardo le permitieron al local empatar el marcador y finalizar el marcador 2-2.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
28 de enero de 2026 - 12:18 p. m.
El equipo pijao remontó el 1-0 inicial, pero las expulsiones de Yhorman Hurtado y Elan Ricardo le permitieron al local empatar el marcador y finalizar el marcador 2-2.
El equipo pijao remontó el 1-0 inicial, pero las expulsiones de Yhorman Hurtado y Elan Ricardo le permitieron al local empatar el marcador y finalizar el marcador 2-2.
Foto: DIMAYOR
Deportes Tolima se fue del Atanasio Girardot con un empate valioso y mantiene su invicto en liga. En un partido intenso, accidentado y emocionalmente cambiante, el equipo de Lucas González igualó 2-2 frente a Independiente Medellín, pese a jugar más de media hora con nueve hombres. El resultado dejó sensaciones encontradas, pero también ratificó a los tolimenses como líderes parciales de la Liga BetPlay 2026-I, con siete puntos.

El duelo fue fiel a las propuestas de los dos equipos, con propuestas ofensivas y un ritmo alto desde el arranque. Medellín tomó la iniciativa en los primeros minutos, aprovechando espacios y probando desde media distancia, mientras Tolima se acomodaba, resistía y esperaba el momento justo para golpear.

El primer tiempo fue una muestra clara de la efectividad visitante. Medellín avisó primero, pero Tolima fue el que entendió mejor cuándo acelerar. Tras el gol de José Ortiz al minuto 20, que puso en ventaja al local, el equipo pijao no se desordenó ni perdió el libreto.

La respuesta llegó rápido. En el 25’, Anderson Angulo filtró un balón clave, Edwar López estrelló su remate en el palo y Adrián Parra apareció atento para empujar el rebote y marcar el 1-1. Seis minutos después, el mismo Parra volvió a castigar: otro pase filtrado de Angulo, defensa pasiva del rival y definición cruzada para firmar el 1-2 y su doblete.

El panorama se transformó en el minuto 34. Yhorman Hurtado fue expulsado tras una agresión sin balón sobre Didier Moreno, dejando a Tolima con diez jugadores cuando todavía quedaba mucho por jugar. A partir de ahí, el partido se inclinó territorialmente hacia el arco de Neto Volpi.

Medellín empujó, acumuló gente en ataque y generó opciones antes del descanso, pero Tolima sostuvo la ventaja con orden y sacrificio.

El segundo golpe llegó al 58’. Tras revisión del VAR, Elan Ricardo fue expulsado por una dura entrada sobre Jhon Montaño. Con nueve hombres y más de media hora por delante, Tolima quedó en un escenario límite.

González tomó la decisión de sacar a Adrián Parra, figura del partido, para reforzar el mediocampo con Sebastián Guzmán.

El empate llegó en el 68’, con un cabezazo de Enzo Larrosa, pero incluso después del 2-2 Tolima no se descompuso. Sufrió, corrió, defendió bajo presión constante y logró sostener el punto en un ambiente hostil.

Vea los goles de Medellín vs. Tolima

