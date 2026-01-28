Así quedaron las semifinales del Australian Open 2026: programación y cruces

Jannik Sinner y Novak Djokovic completaron el cuadro masculino de semifinales. Foto: EFE - JOEL CARRETT

Jannik Sinner, número dos del mundo y vigente campeón del Abierto de Australia, se clasificó para las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, en la que se enfrentará el viernes a Novak Djokovic, mientras que en categoría femenina la sorpresa fue la eliminación de la polaca Iga Swiatek (N.2).

Aspirante a una tercera corona consecutiva en Melbourne, Sinner superó al estadounidense Ben Shelton (N.7) por 6-3, 6-4 y 6-4 para clasificarse a su sexta semifinal consecutiva de Grand Slam.

Djokovic, por su parte, tuvo suerte de pasar a semifinales, ya que perdía por dos sets a cero contra Lorenzo Musetti cuando el italiano tuvo que retirarse al inicio del tercer set tras sufrir una lesión en la pierna derecha.

Sexta semifinal consecutiva

El balance en los enfrentamientos entre ambos es bastante parejo, con seis victorias para el italiano por cuatro para el serbio, aunque Sinner (14 años menor que Djokovic) se ha impuesto en los últimos cinco partidos, incluida la semifinal del año pasado en Australia, en cuatro sets, por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.

El italiano de 24 años volvió a demostrar que actualmente existen pocos rivales en el circuito que puedan derrotarle.

Tampoco Shelton, que estaba disputando en Melbourne uno de los mejores torneos de su carrera, pero que tuvo que rendirse a la evidencia, lastrado también por los numerosos errores que cometió (34 por solo 16 del europeo) y sin aprovechar una sola de las cuatro bolas de break que tuvo.

Sinner, además, parece que va a más físicamente, luego de los calambres sufridos dos rondas antes: “Vamos día a día. Hoy sentí que me estaba moviendo otra vez un poco mejor, me siento físicamente más fuerte otra vez”, declaró a pie de pista.

“Afortunado” Djokovic

Sobre Djokovic, Sinner admitió: “Todos sabemos al desafío al que me enfrento. Estos son los momentos por los que entrenas y por los que te levantas por la mañana. Él te mejora como jugador y como persona; somos afortunados de tenerlo todavía aquí, jugando un tenis increíble para su edad”.

Pese al nivel que ofrece a sus 38 años y estar a un paso de una quinta semifinal consecutiva en Grand Slam, lo cierto es que Djokovic fue “muy afortunado” en su partido contra Musetti.

El quinto cabeza de serie ganaba el partido en Melbourne con marcador de 6-4, 6-3 y 1-3 cuando renunció tras lesionarse la pierna derecha.

“Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador; yo iba de camino a casa esta noche”, admitió el serbio, que está en disposición de ganar un 25º título del Grand Slam.

En la otra semifinal masculina, el viernes, el español Carlos Alcaraz, N.1, se enfrentará al alemán Alexander Zverev (N.3).

Hora y dónde ver las semifinales masculinas del Abierto de Australia 2026

Fecha: Jueves 30 de enero de 2026

Hora: Por definir

TV: ESPN y Disney Plus

Swiatek tendrá que esperar

Tras la sorpresa el martes del triunfo de la ucraniana Elina Svitolina (N.12) sobre la estadounidense Coco Gauff (N.3), este miércoles fue la polaca Swiatek (N.2) la que dijo adiós tras perder frente a la kazaja Elena Rybakina (N.5) por 7-5 y 6-1.

Swiatek deberá esperar al menos un año más para tratar de completar el Grand Slam (títulos en Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022 y finalista en Melbourne un año después, confirmó que es una de las tenistas más en forma en los últimos meses, luego de ganar 18 de sus últimos 19 partidos, con la única excepción de los cuartos de final en Brisbane.

También se puede calificar de relativa sorpresa el triunfo de Jessica Pegula ante Amanda Anisimova en el otro cuarto de final.

En duelo 100% estadounidense, la sexta jugadora del ranking derrotó a la N.4 por 6-2 y 7-6 (7/1) y a sus 31 años aspira a ganar su primer título grande.

El programa del jueves en Melbourne incluye las semifinales femeninas: Svitolina contra la gran favorita Aryna Sabalenka y Rybakina contra Pegula.

Hora y dónde ver las semifinales femeninas del Abierto de Australia 2026

Fecha: Jueves 29 de enero de 2026

Hora: 3:30 a.m. Sabalenka vs. Svitolina y a continuación Pegula vs. Rybanika

TV: ESPN y Disney Plus

