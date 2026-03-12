Así van los colombianos en Tirreno-Adriático tras la etapa 4: van der Poel ganó en esprint

El triunfo fue para el neerlandés Mathieu van der Poel, quien se impuso en un cierre vibrante frente al italiano Filippo Ganna y al belga Wout van Aert. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cuarta etapa de la Tirreno-Adriático dejó una jornada intensa tras los 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, con un final electrizante que se resolvió en los últimos metros.

El triunfo fue para el neerlandés Mathieu van der Poel, quien se impuso en un cierre vibrante frente al italiano Filippo Ganna y al belga Wout van Aert. Entre los colombianos, Santiago Buitrago fue el mejor del día, cruzando la meta a 14 segundos del ganador.

Van der Poel se queda con un final de alto nivel

La etapa tuvo múltiples movimientos desde los primeros kilómetros. Una numerosa fuga se formó con corredores como Tibor Del Grosso, Jakub Otruba, Rémy Rochas, Liam Slock, Iván García Cortina, Laurenz Rex, Dries De Bondt, Mattia Gaffuri, Diego Pablo Sevilla, Timo Kielich, Larry Warbasse y Jonas Abrahamsen. Ningún colombiano logró meterse en ese grupo de escapados.

Con el paso de los kilómetros, el pelotón controló la diferencia y varios equipos empezaron a trabajar para preparar el cierre. Durante varios tramos de la jornada, el colombiano Brandon Rivera asumió protagonismo marcando el ritmo del grupo principal.

El desenlace llegó con máxima tensión. A falta de 500 metros para la meta, Ganna lanzó su ataque y parecía encaminarse a la victoria. Sin embargo, Van der Poel reaccionó con potencia y terminó superándolo en los últimos metros. Van Aert también se metió en la pelea, pero debió conformarse con completar el podio del día.

Buitrago, el colombiano más destacado

El mejor rendimiento colombiano lo firmó Santiago Buitrago, quien llegó junto al ecuatoriano Richard Carapaz a 14 segundos del ganador. Ese resultado le permite mantenerse en la lucha dentro del grupo principal de aspirantes, aunque en la clasificación general sufrió un pequeño retroceso.

Tras esta etapa, Buitrago sale del top 10 y queda ubicado en la casilla 13 de la general.

La jornada también provocó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. El italiano Giulio Pellizzari asumió el liderato de la carrera, mientras que el mexicano Isaac del Toro descendió una posición. El podio provisional lo completa el esloveno Primoz Roglic.

Las diferencias entre los principales favoritos siguen siendo mínimas, lo que anticipa una recta final muy apretada en la Carrera de los Dos Mares.

Así quedaron las clasificaciones tras la etapa 4 en la Tirreno-Adriático

La montaña marcará la quinta etapa

La competencia continuará este viernes con la quinta etapa entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, sobre un recorrido de 184 kilómetros. El trazado incluirá 3.845 metros de desnivel acumulado y ascensos exigentes como el Monte delle Cesane, el Monte della Mattera y un doble paso por el Santuario Beato Sante.

Con Pellizzari defendiendo el liderato, Del Toro a solo dos segundos, Roglic al acecho y varios aspirantes todavía cerca —entre ellos Jorgenson, Healy, Ciccone y Tiberi—, la Tirreno-Adriático entra en su fase decisiva, donde cualquier error puede costar caro en la lucha por la clasificación general.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador