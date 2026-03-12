Gran Premio de China en Fórmula 1: clasificaciones, hora y dónde ver en vivo

Los pilotos de Mercedes lideran el campeonato tras el doblete en Australia en la anterior jornada. Foto: EFE - JOEL CARRETT

La nueva era de la Fórmula 1 afronta su primera carrera esprint en Shanghái este fin de semana, con un Gran Premio de China que podría deparar un desenlace muy diferente al de Melbourne, donde George Russell encabezó un doblete de Mercedes.

Las Flechas de Plata dominaron la prueba inaugural de la temporada el pasado domingo: Russell ganó por delante de Kimi Antonelli y, tras ellos, llegaron los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Peor salieron las cosas para Lando Norris y McLaren, con el campeón del mundo británico cruzando la meta en quinta posición, mientras que su compañero, Oscar Piastri, ni siquiera pudo tomar la salida tras chocar de camino a la parrilla.

El cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, se abrió paso hasta la sexta plaza después de haber salido muy retrasado en la parrilla debido a un accidente en la clasificación y con un tipo de monoplaza con el que no se siente a gusto.

“He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart. Encontrar las setas se me da bastante bien, los caparazones azules son un poco más difíciles”, bromeó sobre el estilo de pilotaje de los monoplazas de 2026.

El Circuito Internacional de Shanghái, a diferencia del trazado de Albert Park en Melbourne, cuenta con una larguísima recta y otro tramo con varias curvas enlazadas.

Enfoque distinto

Un trazado que obligará a un enfoque distinto en el uso de la batería y la recuperación de energía en los nuevos monoplazas, que poseen un reparto 50-50 entre potencia convencional y eléctrica.

Pero con solo una sesión de entrenamiento antes de la clasificación para el esprint del viernes, los equipos dispondrán de poco margen para afinar sus configuraciones y estrategias.

La mañana del sábado se disputará la carrera esprint a lo largo de 19 vueltas al trazado de 5,451 kilómetros, y la clasificación del Gran Premio tendrá lugar por la tarde.

La carrera del GP se disputará el domingo con 56 vueltas.

“Shanghái va a ser importante para acertar desde el principio con la gestión de la energía, de todo, porque obviamente solo tenemos una sesión de entrenamientos y luego pasamos a la clasificación”, avisó Antonelli.

Leclerc coincidió: “Tener una carrera esprint tan pronto en una temporada como esta será un reto enorme para todos. Va a ser muy complicado”.

El ganador de la primera carrera del curso, Russell, dijo que su única reserva sobre los monoplazas de 2026 era la falta de control cuando se abría el alerón delantero activo bajo el nuevo “modo recta”, introducido esta temporada para reducir la resistencia aerodinámica y dar un empuje de velocidad similar al ya desaparecido sistema DRS.

Clasificaciones de la F1

Los McLaren, tan dominadores la temporada pasada, estuvieron lejos de su ritmo durante todo el fin de semana en Australia. “La diferencia con los de delante es bastante grande y está claro que tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó el campeón del mundo.

Verstappen, por su parte, admitió que Red Bull también tiene problemas que resolver. “Tuve algunos problemas al inicio con la batería, así que en cuanto solté el embrague me quedé sin potencia”, dijo el neerlandés.

Recién llegada a la parrilla, la escudería Cadillac se mostró satisfecha con el 16º puesto del mexicano Sergio Pérez en el tan esperado debut del equipo. “Fue genial ver al equipo Cadillac de Fórmula 1 llevar su primer coche a la meta”, dijo el jefe de equipo Graeme Lowdon.

Hora y dónde ver el GP de China en la F1

Los diferentes eventos del Gran Premio de China se podrán seguir a través de ESPN y Disney+. Los horarios a continuación son de Colombia:

Viernes 13 de marzo (noche)

Carrera Sprint 10:00 p.m.

Sábado 14 de marzo

Clasificación — 2:00 a.m.

Domingo 15 de marzo

Carrera — 2:00 a.m.

