Así quedaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol: cruces, fechas y dónde ver

Italia derrotó con contundencia a México y le dio una mano a Estados Unidos, que, con ese triunfo, aseguró la clasificación. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol llegó a su fin con una jornada cargada de sorpresas y eliminaciones inesperadas. Entre los resultados más llamativos estuvo la contundente victoria de Italia sobre México, que no solo dejó fuera al conjunto azteca, sino que también aseguró la clasificación de Estados Unidos a los cuartos de final.

El partido disputado en Houston terminó con un 9-1 a favor de Italia, impulsado por una actuación histórica de Vinnie Pasquantino, quien conectó tres jonrones en el mismo encuentro. Con esa marca, el capitán italiano se convirtió en el primer jugador en lograr tres cuadrangulares en un partido en las dos décadas de historia del torneo.

La derrota fue especialmente dolorosa para México, que necesitaba ganar para clasificar y que contó con el apoyo de casi 40.000 aficionados en el Daikin Park. Sin embargo, ni el ambiente festivo en las tribunas ni los cánticos de los seguidores lograron revertir las dificultades ofensivas del equipo.

El mánager mexicano Benji Gil reconoció la complejidad del rival tras el encuentro. Según explicó, el equipo no consiguió los batazos oportunos y la calidad de los turnos al bate no fue la esperada, aunque destacó que el grupo mostró compromiso y preparación.

México finalizó tercero del Grupo B con dos victorias y dos derrotas, mientras que Italia fue la gran sorpresa al terminar invicta con récord de 4-0. Estados Unidos, con marca de 3-1, obtuvo el segundo cupo a la siguiente ronda.

Canadá sorprende y dejó por fuera a Cuba

Otra de las grandes noticias de la jornada fue la clasificación de Canadá, que derrotó 7-2 a Cuba y avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final del torneo.

El equipo canadiense terminó líder del Grupo A con registro de 3-1, igualando la marca de Puerto Rico, mientras que la selección cubana quedó eliminada con dos victorias y dos derrotas.

La eliminación también tiene consecuencias a largo plazo para Cuba, que pierde la oportunidad de luchar por uno de los cupos al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que otorga el Clásico Mundial a equipos del continente americano.

República Dominicana arrebató el liderato a Venezuela

En Miami se definió el primer lugar del Grupo D, donde República Dominicana superó 7-5 a Venezuela en un duelo entre dos potencias del béisbol caribeño.

La ofensiva dominicana fue determinante gracias a los jonrones de Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., este último con un batazo de tres carreras.

Venezuela intentó reaccionar en la última entrada con anotaciones de Jackson Chourio y Ronald Acuña Jr., lo que puso presión en el cierre del partido. Sin embargo, el relevista Elvis Alvarado, de los Atléticos de Oakland, logró asegurar la victoria dominicana cuando los venezolanos tenían corredores en base.

Con este resultado, República Dominicana terminó invicta con cuatro triunfos, mientras que Venezuela avanzó como segunda del grupo con marca de 3-1.

Así se jugarán los cuartos de final

Tras el cierre de la fase de grupos, los cruces de cuartos de final quedaron definidos y prometen duelos de alto nivel:

Viernes 13 de marzo

Estados Unidos vs. Canadá (Houston)

República Dominicana vs. Corea del Sur (Miami)

Sábado 14 de marzo

Italia vs. Puerto Rico (Houston)

Venezuela vs. Japón, vigente campeón (Miami)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador