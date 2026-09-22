Bicicleta, sal y aventura: así será la experiencia para celebrar Amor y Amistad en Zipaquirá

La cita será el sábado 26 de septiembre, desde las 7:30 de la mañana, con punto de encuentro en la Plaza del Minero, en Zipaquirá, Cundinamarca. Desde allí comenzará una actividad que combina el…

Celebrar el Amor y la Amistad también puede convertirse en una oportunidad para vivir una experiencia diferente. La Catedral de Sal de Zipaquirá, reconocida como la Primera Maravilla de Colombia , será el escenario de una jornada que busca reunir a parejas, familias, grupos de amigos, turistas y aficionados al ciclismo en un recorrido poco convencional.

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La cita será el sábado 26 de septiembre, desde las 7:30 de la mañana, con punto de encuentro en la Plaza del Minero, en Zipaquirá, Cundinamarca. Desde allí comenzará una actividad que combina el ejercicio con el patrimonio y la riqueza cultural de uno de los principales destinos turísticos del departamento.

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Una bicicleta dentro de la mina de sal

La protagonista de la jornada será la Biciexperiencia, una actividad que permitirá recorrer en bicicleta parte del interior de la mina de sal y conocer de una manera diferente los espacios que hacen parte de la Catedral de Sal.

El recorrido busca aprovechar los antiguos caminos mineros, hoy transformados en pasajes donde convergen el arte, la historia y la cultura. De esta manera, los participantes podrán pedalear mientras descubren un escenario que habitualmente se visita desde una perspectiva turística tradicional. La propuesta está pensada como una experiencia de turismo activo, en la que el deporte sirve como punto de encuentro con el patrimonio de Zipaquirá.

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No hay que ser ciclista profesional

Uno de los objetivos de la actividad es que personas con diferentes niveles de experiencia puedan participar. Por eso, no es necesario ser ciclista profesional para hacer parte del recorrido.

La invitación está dirigida a quienes quieran vivir una jornada diferente, siempre que tengan disposición para la actividad física y una actitud aventurera. Parejas que quieran celebrar Amor y Amistad, familias, grupos de amigos, turistas e incluso empresas pueden hacer parte de la experiencia.

Además del componente deportivo, la jornada contará con un entorno seguro y guiado, lo que permitirá que los asistentes conozcan los espacios de la mina mientras realizan el recorrido.

¿Cómo participar?

Los interesados deben realizar una inscripción previa, pues los cupos son limitados. El punto de encuentro será la Plaza del Minero de Zipaquirá, a partir de las 7:30 a. m. del 26 de septiembre. La Catedral de Sal se encuentra aproximadamente a una hora de Bogotá y se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más representativos de Cundinamarca. En esta ocasión, sus espacios subterráneos serán el escenario de una celebración que propone cambiar una salida tradicional por una experiencia que reúne bicicleta, historia, turismo y cultura.

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