Sin embargo, no existe información pública que permita afirmar que las futbolistas norcoreanas estén obligadas a llevar el cabello corto. Tampoco…

La apariencia de las jugadoras de Corea del Norte no ha pasado desapercibida durante el Mundial Sub-20 Femenino. Más allá de su rendimiento en la cancha, una de las características que más ha llamado la atención es el cabello: prácticamente todas las futbolistas lucen cortes cortos y similares , algo que ha generado preguntas sobre si existe una norma específica dentro del país para las deportistas.

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¿Por qué las jugadoras de Corea del Norte tienen el cabello corto? Esto se sabe

Sin embargo, no existe información pública que permita afirmar que las futbolistas norcoreanas estén obligadas a llevar el cabello corto. Tampoco se ha encontrado una declaración oficial del Gobierno de Corea del Norte, de la federación de fútbol o del cuerpo técnico que establezca que este corte sea un requisito para integrar la selección.

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El control sobre la apariencia en Corea del Norte

La duda sobre el cabello aparece en un contexto en el que la apariencia personal sí ha estado sometida a regulaciones en Corea del Norte. Un informe sobre derechos humanos que recoge testimonios de desertores señala que, en diferentes espacios de la sociedad norcoreana, se han vigilado aspectos como el largo del cabello, los tintes, el maquillaje y otros elementos de la presentación personal.

Esto, no obstante, no significa que exista una regla específica para las futbolistas. La similitud de sus cortes puede estar relacionada con las normas sociales y la cultura de uniformidad del país, pero no hay pruebas suficientes para establecer una relación directa con una orden del régimen.

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Las jugadoras colombianas y la celebración por clasificar a semifinales del Mundial Sub-20, en el que se enfrentarán a Corea del Norte. pic.twitter.com/CXdBdgJYuB — Diego Rueda (@diegonoticia) September 20, 2026

La versión de una desertora sobre los deportistas

La discusión también ha cobrado fuerza por las declaraciones de Jihyun Park, política norcoreana radicada en Reino Unido y desertora de Corea del Norte.

Park ha hablado públicamente sobre el nivel de vigilancia al que, según su testimonio, son sometidos los deportistas que representan al país. De acuerdo con sus declaraciones, las delegaciones norcoreanas que viajan al extranjero no tendrían completa libertad durante sus desplazamientos. La política aseguró que existen “policías secretos” que vigilan a los atletas y posteriormente elaboran informes sobre su comportamiento. También afirmó que los deportistas firman compromisos para no revelar información sobre aquello que ven o experimentan durante sus viajes internacionales.

Según Park, un comportamiento considerado inapropiado o la revelación de información prohibida podría generar consecuencias graves. Estas afirmaciones corresponden a su testimonio y no han sido verificadas de manera independiente.

El contexto de los Juegos Asiáticos de 2026 también ha alimentado estas versiones. Según un funcionario del evento citado por The Korea Times, las jugadoras norcoreanas parecían tener sus movimientos estrictamente controlados por personas que serían funcionarios de los servicios de seguridad. El medio también señaló que, durante su seguimiento en el hotel, las futbolistas no salían de sus habitaciones salvo para las comidas.

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Las mejores jugadas del 🇰🇵 RPD de Corea 2 – 0 Canadá 🇨🇦.



(Solo hay jugadas de Corea del Norte ☠️)pic.twitter.com/7zMij2ulpn https://t.co/1eVHcHU440 — Feker 🇰🇵 (@Fekerfanta) September 21, 2026

¿La selección femenina de Corea está relacionada con la seguridad de Kim Jong Un?

Otro elemento que ha generado interés alrededor de las futbolistas norcoreanas son las declaraciones de Ri Il Gyu, exdiplomático norcoreano que desertó de la embajada de su país en Cuba. Ri ha escrito sobre el fútbol femenino de Corea del Norte y ha relacionado al equipo de Naegohyang, uno de los clubes femeninos más importantes del país, con estructuras cercanas al poder norcoreano. En mayo de 2026, después de que Naegohyang conquistara la Liga de Campeones Femenina de la AFC, el exdiplomático analizó la importancia política que tiene el equipo dentro del sistema norcoreano.

Además, el éxito deportivo de las futbolistas ha sido utilizado públicamente como motivo de orgullo nacional. Naegohyang derrotó 1-0 al Tokyo Verdy Beleza en la final de la Champions League femenina de Asia y su entrenador, Ri Yu-il, destacó el respaldo del Partido de los Trabajadores de Corea al equipo.

Aun así, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que las futbolistas sean una unidad militar ni que su preparación esté directamente militarizada.

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¡Colombia está en semifinales! 🇨🇴🔥



Después de 16 años, Colombia vuelve a estar entre las cuatro mejores del Mundial Femenino Sub-20. El próximo reto será frente a Corea del Norte, este 23 de septiembre. ⚽



Gracias chicas por cada partido. ¡Todo un país las acompaña! 🇨🇴✨ pic.twitter.com/oW99Obp07C — Colombia (@Colombia) September 22, 2026

Entonces, ¿por qué llevan el cabello corto?

En Corea del Norte, el régimen permite elegir entre 15 estilos de corte de pelo aprobados tanto para hombres como para mujeres. Además, los testimonios de desertores y algunos reportes recientes también apuntan a un fuerte control sobre las delegaciones deportivas cuando salen al extranjero.

Por otro lado, la verdadera particularidad de la selección norcoreana está en el contexto que la rodea: una delegación que, según testimonios y reportes recientes, se desenvuelve bajo estrictas normas de disciplina y control cuando representa a su país.

Y justamente ese misterio vuelve a aparecer antes de la semifinal contra Colombia, en un equipo que además llega como vigente campeón mundial y que ha mantenido una actuación destacada en el torneo.

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