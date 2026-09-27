Brandon McNulty conquistó el Mundial de Ruta: medallero final y balance de Colombia

El corredor de Phoenix, de 28 años, completó los 273,4 kilómetros en 6 horas, 17 minutos y 4 segundos y llegó en solitario a la meta. Michael Matthews, de Australia, fue segundo, mientras que Mathieu van der Poel, de Países Bajos, terminó tercero, ambos a 13…

Brandon McNulty encontró el momento que todos buscaban y terminó escribiendo su nombre en la historia del ciclismo. El estadounidense atacó a 33 kilómetros de la meta , resistió la persecución de un grupo de favoritos y se proclamó campeón del mundo de ruta este domingo en Montreal, Canadá.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El corredor de Phoenix, de 28 años, completó los 273,4 kilómetros en 6 horas, 17 minutos y 4 segundos y llegó en solitario a la meta. Michael Matthews, de Australia, fue segundo, mientras que Mathieu van der Poel, de Países Bajos, terminó tercero, ambos a 13 segundos.

Publicidad

McNulty sucede en el palmarés a Tadej Pogacar, campeón en 2024 y 2025, quien no estuvo en Montreal después de las lesiones sufridas durante la Vuelta a España. El estadounidense, además, devolvió el maillot arcoíris a su país 33 años después del título conseguido por Lance Armstrong en 1993. Greg LeMond había ganado anteriormente los Mundiales de 1983 y 1989.

¡BRANDON MCNULTY ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO!



El estadounidense se quedó con la camiseta arcoíris, tras 32 km en solitario, en el Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026.



En segundo lugar se ubicó Michael Matthews y en tercer puesto Mathieu Van Der Poel.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/YcyMIORHqu — DSPORTS (@DSports) September 27, 2026

McNulty aprovechó una carrera sin dueño

La prueba masculina tuvo 273,4 kilómetros, 3.578 metros de desnivel acumulado y doce vueltas finales al circuito de Mont-Royal, con la subida a Voie Camillien-Houde como uno de los puntos determinantes.

Después de una primera fuga de 16 corredores, que llegó a tener más de ocho minutos de ventaja, la carrera se fue seleccionando con los ataques de nombres como Van der Poel, Van Aert, Roglič, Del Toro, Pidcock, Healy y Evenepoel.

A 35 kilómetros de la llegada se formó un grupo de doce corredores. McNulty aprovechó una breve pausa para lanzar su ataque ocho kilómetros después y consiguió abrir una diferencia que, pese a los intentos de los perseguidores, terminó siendo suficiente.

Le recomendamos leer: Nairo Quintana vivió su último Mundial de ciclismo: así fue su despedida en Montreal

El estadounidense llegó a tener apenas 10 segundos de ventaja a 9,9 kilómetros, pero los ataques entre los corredores que lo perseguían evitaron una persecución organizada. La diferencia volvió a crecer y McNulty entró al último kilómetro con la carrera prácticamente sentenciada.

Matthews se impuso en la llegada por las medallas y terminó segundo. Van der Poel completó el podio. Quinn Simmons fue cuarto, también a 13 segundos, mientras que Isaac del Toro terminó quinto. Remco Evenepoel, uno de los principales favoritos, acabó duodécimo a 25 segundos.

McNulty se enfunda el 𝗮𝗿𝗰𝗼𝗶́𝗿𝗶𝘀.

Las lágrimas del campeón del mundo durante el himno.#Montreal2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/mPomswddiw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2026

España terminó en lo más alto del medallero

Con la victoria de McNulty terminó el Mundial de ciclismo 2026, que repartió 13 títulos entre las pruebas de ruta, las contrarrelojes individuales y el relevo mixto.

España cerró el campeonato con tres oros, una plata y un bronce. El gran protagonista fue Benjamín Noval, ganador de la contrarreloj y de la prueba en línea júnior masculina. Alejandra Neira consiguió otro oro para España en la prueba en línea júnior femenina.

Entre los nombres destacados también estuvieron Remco Evenepoel, campeón por cuarta vez consecutiva de la contrarreloj élite masculina, y Demi Vollering, ganadora de la prueba en línea élite femenina.

Medallero del Mundial de ciclismo 2026

España: 3 oros, 1 plata, 1 bronce — 5 medallas

3 oros, 1 plata, 1 bronce — 5 medallas Países Bajos: 2 oros, 1 plata, 1 bronce — 4 medallas

2 oros, 1 plata, 1 bronce — 4 medallas Estados Unidos: 2 oros — 2 medallas

2 oros — 2 medallas Italia: 1 oro, 3 platas, 1 bronce — 5 medallas

1 oro, 3 platas, 1 bronce — 5 medallas Bélgica: 1 oro, 2 platas, 2 bronces — 5 medallas

1 oro, 2 platas, 2 bronces — 5 medallas Australia: 1 oro, 1 plata — 2 medallas

1 oro, 1 plata — 2 medallas Polonia: 1 oro, 1 plata — 2 medallas

1 oro, 1 plata — 2 medallas Suiza: 1 oro, 2 bronces — 3 medallas

1 oro, 2 bronces — 3 medallas Eslovaquia: 1 oro — 1 medalla

1 oro — 1 medalla Francia: 2 platas, 1 bronce — 3 medallas

2 platas, 1 bronce — 3 medallas Gran Bretaña: 1 plata, 1 bronce — 2 medallas

1 plata, 1 bronce — 2 medallas Canadá: 1 plata — 1 medalla

1 plata — 1 medalla Dinamarca: 1 bronce — 1 medalla

1 bronce — 1 medalla Alemania: 1 bronce — 1 medalla

1 bronce — 1 medalla Noruega: 1 bronce — 1 medalla

1 bronce — 1 medalla Suecia: 1 bronce — 1 medalla

Todos los campeones del mundo en Montreal

Ruta élite masculina: Brandon McNulty — Estados Unidos

Brandon McNulty — Estados Unidos Ruta élite femenina: Demi Vollering — Países Bajos

Demi Vollering — Países Bajos Contrarreloj élite masculina: Remco Evenepoel — Bélgica

Remco Evenepoel — Bélgica Contrarreloj élite femenina: Marlen Reusser — Suiza

Marlen Reusser — Suiza Ruta sub-23 masculina: Ashlin Barry — Estados Unidos

Ashlin Barry — Estados Unidos Ruta sub-23 femenina: Viktória Chladoňová — Eslovaquia

Viktória Chladoňová — Eslovaquia Contrarreloj sub-23 masculina: Ryan Gal — Países Bajos

Ryan Gal — Países Bajos Contrarreloj sub-23 femenina: Felicity Wilson-Haffenden — Australia

Felicity Wilson-Haffenden — Australia Ruta júnior masculina: Benjamín Noval — España

Benjamín Noval — España Ruta júnior femenina: Alejandra Neira — España

Alejandra Neira — España Contrarreloj júnior masculina: Benjamín Noval — España

Benjamín Noval — España Contrarreloj júnior femenina: Maria Okrucińska — Polonia

Maria Okrucińska — Polonia Relevo mixto por equipos: Italia

Colombia, entre buenos resultados y una brecha evidente

Para Colombia, el Mundial volvió a ser una oportunidad de medirse con los mejores del mundo y también dejó expuesta una diferencia importante frente al nivel que actualmente presenta la élite europea. Hubo actuaciones para rescatar, especialmente entre las mujeres, aunque los resultados también muestran la distancia que todavía existe en las principales pruebas.

Una de las grandes noticias fue Zara Sofía Lamprea, quien tuvo dos actuaciones destacadas en la categoría júnior. En la contrarreloj terminó 14.ª, mientras que en la prueba de ruta ocupó el 12.º lugar. Fueron dos top 20 que representan un balance importante para la selección de Colombia.

También sobresalió Juliana Londoño, quien finalizó en la casilla 17 de la prueba de ruta femenina sub-23.

Publicidad

En la categoría élite, Paula Patiño terminó 23.ª, a 8 minutos y 34 segundos de la campeona Demi Vollering. Su resultado se suma a un dato que refleja su regularidad: durante los diez años que lleva en la élite, la colombiana ha completado todas las pruebas de ruta de los Campeonatos del Mundo.

La prueba masculina, en cambio, presentó mayores dificultades. Colombia tenía en Nairo Quintana uno de sus nombres más simbólicos, en el que fue su último Mundial como profesional. Sin embargo, cuatro de los cinco corredores colombianos no terminaron la prueba: Harold Tejada, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Brandon Rivera abandonaron.

Publicidad

El único colombiano que completó la carrera fue Santiago Buitrago, quien terminó en la casilla 27, a 4 minutos y 41 segundos de McNulty.

El Mundial de Montreal deja así una fotografía con contrastes para Colombia: dos top 20 de Lamprea, un puesto 17 de Londoño y el 23 de Patiño muestran resultados para destacar, mientras que la prueba masculina evidenció las dificultades para sostenerse hasta el final frente al nivel de los mejores del mundo.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador