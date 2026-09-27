Nairo Quintana vivió su último Mundial de ciclismo: así fue su despedida en Montreal

La jornada tenía un significado especial para Quintana. Desde su llegada a Canadá, el corredor recibió el respaldo de numerosos aficionados que se acercaron para acompañarlo en una de sus últimas apariciones como ciclista…

Nairo Quintana tuvo este domingo 27 de septiembre su último baile con la selección de Colombia en un Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta . El boyacense, de 36 años, tomó la partida en Montreal, Canadá, pero no logró completar la prueba de 273,4 kilómetros y terminó abandonando cuando la carrera entró en su tramo decisivo.

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La jornada tenía un significado especial para Quintana. Desde su llegada a Canadá, el corredor recibió el respaldo de numerosos aficionados que se acercaron para acompañarlo en una de sus últimas apariciones como ciclista profesional. El Mundial representaba, además, el cierre de una historia que comenzó en 2009, cuando participó por primera vez en el certamen como juvenil.

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Nairo no pudo seguir el ritmo en Montreal

El colombiano formó parte de la nómina nacional para una exigente prueba que poco a poco fue seleccionando al grupo de corredores que aspiraban al título. Nairo consiguió mantenerse durante buena parte del recorrido, pero en el momento determinante perdió contacto con el pelotón.

A falta de 96 kilómetros para la línea de meta, Quintana se descolgó del grupo principal. Con el paso de los kilómetros no consiguió regresar al ritmo de los favoritos y finalmente tomó la decisión de abandonar la competencia.

De esta manera, el corredor colombiano cerró su participación en los Mundiales de ruta sin poder completar la prueba en su última aparición con los colores de Colombia.

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Una historia que comenzó en 2009

La despedida en Montreal puso punto final a la participación de Nairo Quintana con la selección de Colombia en los Campeonatos Mundiales. El propio ciclista había anticipado el momento con un mensaje publicado en sus redes sociales este sábado, acompañado de imágenes de su primera experiencia en el certamen.

“A pocas horas de correr mi último Mundial con la Selección Colombia, la nostalgia me lleva a aquel día en que cumplí el sueño de vestir estos colores. Muchas gracias a todos por su apoyo estos años”, escribió Quintana.

El boyacense participó en Mundiales desde 2013 y disputó en cinco ocasiones la prueba de ruta. En tres de ellas no logró terminar. Su mejor resultado llegó en Innsbruck, Austria, en 2018, cuando finalizó en la decimoquinta posición. Ahora, su historia con los Mundiales llegó a su final en Montreal.

A Nairo todavía le queda una carrera

Aunque se presumía que el Mundial podía ser la última carrera de Quintana como profesional, el propio corredor confirmó que todavía tendrá una última oportunidad para despedirse sobre la bicicleta.

El 3 de octubre, Nairo correrá el Giro de Emilia, en Italia, competencia con la que pondrá punto final a su carrera profesional.

Quintana llega a ese momento después de una trayectoria en la que consiguió algunas de las victorias más importantes del ciclismo colombiano. Entre sus principales logros están el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016.

Este año tampoco pudo cumplir su intención de despedirse en una de las grandes vueltas. El Movistar Team decidió no incluirlo en la nómina para la Vuelta a España, carrera en la que esperaba participar antes de cerrar su carrera. Quintana explicó que se trató de una decisión técnica del equipo y reconoció que la formación española terminó aprovechando la buena condición de Enric Mas, quien posteriormente ganó la carrera.

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“Me hubiese gustado haber estado ahí, un poco dando experiencia, un poco participando y ver los escenarios en los que se desarrollaba la carrera. En este caso se dio de esa manera y el equipo lo aprovechó, sabíamos que Enric (Mas) estaba muy bien y lo pudo aprovechar. Fueron decisiones técnicas donde no tuve ninguna decisión desde mi parte para tomar. Pues terminar ahora un par de carreras en Italia con el equipo este año”, manifestó Quintana en entrevista con As Colombia.

Así, el Mundial de Montreal fue la última presentación de Nairo Quintana con la selección de Colombia, pero todavía queda una fecha marcada en el calendario: el 3 de octubre, cuando dispute el Giro de Emilia y cierre definitivamente su etapa como ciclista profesional.

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