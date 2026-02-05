Brandon Rivera es campeón del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026: así dio el golpe

Brandon Rivera, campeón del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026. Foto: INEOS Grenadiers

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El título se quedó en casa. Brandon Rivera, pedalista del equipo World Tour INEOS Grenadiers, hizo respetar su casa y se coronó campeón de la prueba contrarreloj masculina en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2026. El zipaquireño le ganó por más de tres minutos al campeón defensor, Egan Bernal.

Bernal, amigo de la vida y compañero de equipo de Rivera, era el gran favorito para ganar la categoría de varones élite, pero el espectacular tiempo de 47 minutos y tres segundos del campeón fue insuperable. Incluso, Daniel Martínez y Rodrigo Contreras terminaron arriba de Bernal en el clasificador.

Clasificación final de masculino élite

Ciclista Tiempo 1 Brandon Rivera 47:07 2 Daniel Felipe Martínez +1:53 3 Rodrigo Contreras " 4 Walter Vargas +2:48 5 Egan Bernal +3:07 6 Harold Tejada +3:38 7 Samuel Flórez +3:51 8 Juan Manuel Barboza +4:51 9 Javier Ernesto Jamaica +5:22 10 Daniel Arroyave +5:48

Campeón categoría Sub-23

Más temprano, Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, se consagró campeón en la categoría Sub-23 con un tiempo de 50 minutos 52 segundos. A apenas un segundo, Juan Diego Quintero, del Team Perolike, ocupó la segunda plaza.

Le siguieron Andrés Umbarila (51:56), Nicolás Guzmán (52:23), Juan Miguel Díaz (52:39), Steven Rubio (53:10), Emerson Gordillo (53:10) y Jhonatan Rojas (54:10). La prueba de 44 km contó con 41 ciclistas clasificados.

Rama femenina

Respecto a las damas, de la categoría élite, Diana Carolina Peñuela, del Sistecrédito Team, se impuso en su prueba. La caldense recorrió los 26,1 km en 32 minutos y 54 segundos, ganándole a Camila Valbuena por apenas siete segundos.

En la categoría Sub-23 la vencedora fue Samara Bedoya, también del Sistecrédito Team. Su tiempo de 34:23 fue suficiente para superar a Natalia Garzón (10 segundos de distancia) y Angie Londoño (28 segundos de distancia).

Categoría juvenil

Por la rama masculina, José Manuel Posada, del CPS Profesional Team, es el nuevo campeón nacional de la categoría junior. Emanuel Restrepo (31:37) ocupó el segundo lugar y Juan Esteban Canchón (31:43) el tercero.

Finalmente, la categoría damas juveniles, la primera prueba de la jornada, consagró a Estefanía Castillo del Team Sistecrédito. El top 5 lo completaron Valentina García, Valeria Vargas, Alix Sanabria y Daniela Quintero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador