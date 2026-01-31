Cundinamarca se llena de ciclismo: comienza la pelea por los Nacionales de Ruta 2026

Alejandro Osorio (cent.), Sergio Higuita (izq.) y Egan Bernal (der.). Foto: Comité Olímpico Colombiano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 5 al 8 de febrero, las carreteras de Cundinamarca volverán a ser el epicentro del ciclismo colombiano. Allí se disputarán los títulos de los Campeonatos Nacionales de Ruta, un certamen organizado por Sistecrédito que ya anticipa un alto nivel competitivo, respaldado por una cifra contundente: 656 pedalistas inscritos de manera preliminar.

La lista provisional confirma un panorama inmejorable. Estarán todos los nombres fuertes del pelotón nacional, desde ciclistas consolidados en el WorldTour hasta jóvenes talentos que empiezan a marcar diferencia. Ese cruce generacional promete carreras intensas en todas las categorías —élite, Sub-23 y juvenil— tanto en la rama masculina como femenina.

La prueba élite masculina concentra todas las miradas. Egan Bernal (INEOS Grenadiers), vigente bicampeón nacional, partirá como uno de los grandes favoritos para defender el maillot tricolor. Sin embargo, el reto será mayúsculo: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) aparecen como rivales directos en una carrera que promete alto voltaje.

A ese grupo se suman nombres como Brandon Rivera, compañero de Bernal en el INEOS, e Iván Ramiro Sosa y Santiago Umba, quienes llegan desde estructuras profesionales de segundo nivel con la intención de pelear protagonismo. Además, equipos del lote nacional como Team Medellín EPM, Team Sistecrédito y GW Erco–Sportfitness buscarán romper los pronósticos y meterse en la disputa por el título.

La rama femenina no se queda atrás en calidad ni en expectativas. Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa) encabeza una nómina de alto nivel, respaldada por su experiencia en el ciclismo europeo. A su lado, el Team Sistecrédito presenta un bloque sólido con Diana Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Botero, Laura Rojas y María Paula Latriglia.

La pelea por el campeonato también contará con figuras como Estefanía Herrera, Jessenia Meneses y Andrea Alzate, representantes de Orgullo Paisa, quienes garantizan una carrera disputada de principio a fin.

Por último, en la Sub-23 femenina sobresalen nombres como Natalia Garzón y Samara Bedoya (Team Sistecrédito), junto a Luciana Osorio y Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa), ciclistas llamadas a ser protagonistas en el corto plazo.

En la juvenil masculina, el foco estará puesto en Óscar Restrepo, campeón vigente, además de Emanuel Restrepo, Juan Esteban López y Duván Yesid Urián, corredores que ya han mostrado regularidad en la temporada nacional y que hacen parte de procesos formativos consolidados como GW Erco–Sportfitness y Orgullo Paisa.

Con esta mezcla de experiencia internacional, élite nacional y nuevas generaciones, los Nacionales de Ruta 2026 se perfilan como una edición de alto nivel. La organización dará a conocer la lista definitiva de participantes este miércoles 4 de febrero, un día antes del banderazo inicial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador