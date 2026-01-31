Sergio Higuita se quedó a la orilla del AlUla Tour: así terminó el colombiano en la general

El colombiano Sergio Higuita terminó el AlUla Tour 2026 en la segunda posición, luego de comenzar la etapa final un casilla abajo. Foto: Agencia EFE

Sergio Higuita, del equipo XDS Astana Team, obtuvo el subcampeonato del AlUla Tour 2026. 15 segundos lo separaron de Jan Christen (UAE), quien se proclamó campeón en Arabia Saudita. La quinta y última etapa, de 163,9 km, tomó al colombiano en la tercera posición de la general, puesto al que al final terminó relegando al español, también de UAE, Igor Arrieta.

Respecto a la etapa como tal, el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure) ocupó la segunda plaza de la carrera a 11 segundos del ganador Christen, quien organizó una fuga a cinco kilometros de la meta. El resto del grupo perseguidor fue Igor Arrieta, Juan Pedro Lozano, Federico Iacomoni y el colombiano Sergio Higuita quien llegó en la sexta posición.

Sergio Higuita en el AlUla Tour 2026

Higuita tuvo el maillot verde en las manos, pero en el tramo final fue poco lo que pudo hacer ante la embestida final del suizo Jan Christen. Un ataque en las postrimerías de la etapa le quitó el título de campeón al líder anterior, el suizo Voisard, uno de los favoritos.

El ciclista colombiano, junto a Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step) e Igor Arrieta, intentaron seguirle el paso a Christen de 21 años. Sin emabrgo, a cinco kilometros el hueco era considerable y el peloton perseguidor lo único que hacia era perder cada vez más segundos.

Finalmente, el escarabajo colombiano tuvo que conformarse con el sexto puesto en la etapa y el segundo lugar en la general. Todo esto producto de una actuación que pudo haber sido mejor, pero que aun así es una gran muestra de tenacidad de Sergio Higuita de cara a las Grandes Vueltas del año.

Campeonatos de Sergio Higuita

En 2020, Higuita logró hacerse con el campeonato colombiano de ruta. Dos años después, el ciclista de 28 años repitió la misma proeza. Además, en 2019 ya habia participado de su primera Vuelta a España, uno de las tres grandes del ciclismo mundial junto al Giro de Italia y el Tour de Francia.

Precisamente, en este último gran evento participó por primera vez en 2021, quedando en la posición número 25. Algo que mejoró un año despúes en la Vuelta España en la que terminó en el lugar 23 de la general y 43 en 2023. Eso sí, se ausentó en las dos ediciones siguientes.

Finalmente, Sergio Higuita corrió el Tour de Francia en 2025, ocupando la plaza números 14. Un resultado que hace a los colombianos ilusionarse con este ciclista para el futuro. Aun así, Higuita nunca ha hecho parte de un Giro de Italia, algo que espera conseguir este 2026.

