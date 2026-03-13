Colombianos en la Copa Libertadores 2026: así quedaron los bombos y los posibles grupos

Por primera vez, desde 2021, Colombia tendrá cuatro representantes en la fase de grupos y será el tercer país de Sudamérica con más participantes. Foto: Archivo Particular

La fase de grupos de la Copa Libertadores está lista para arrancar. Con la clasificación de Deportivo Independiente Medellín desde las rondas previas, quedaron definidos los cuatro bombos que se utilizarán en el sorteo del torneo continental, un momento clave para los clubes colombianos que buscan protagonismo en el certamen de la CONMEBOL.

El equipo antioqueño aseguró su lugar tras superar en la tercera fase a Juventud Las Piedras de Uruguay con un marcador global de 3-2. Antes, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo también había eliminado a Liverpool de Montevideo por 2-1 en la serie. Con esas victorias, el DIM se convirtió en uno de los cuatro equipos provenientes de las fases previas que completaron el cuadro principal del torneo.

Junto al club colombiano también avanzaron Sporting Cristal, Barcelona SC y Deportes Tolima, que quedaron ubicados en el bombo 4, desde donde enfrentarán a algunos de los cabezas de serie.

Colombia, de esa forma, es el tercer país con más representantes en el certamen, solo por detrás de Argentina y Brasil.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores

La distribución de equipos para el sorteo quedó conformada de la siguiente manera:

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Lanús, Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario de Deportes.

Bombo 3: Junior de Barranquilla, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco FC.

Bombo 4: Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín.

Los posibles grupos para los equipos colombianos

Con esta distribución, los clubes colombianos podrían enfrentar grupos exigentes. Por ejemplo, equipos como Junior o Santa Fe, ubicados en el bombo 3, podrían quedar emparejados con gigantes del continente del bombo 1 como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors, además de un rival del bombo 2 y otro del bombo 4.

En el caso de Tolima y Medellín, al estar en el bombo 4, su panorama inicial incluye enfrentarse a un cabeza de serie del bombo 1, además de rivales de los bombos 2 y 3.

¿Pueden enfrentarse equipos del mismo país?

Una de las dudas más comunes antes del sorteo tiene que ver con la posibilidad de que dos clubes del mismo país compartan grupo.

El reglamento de la Conmebol establece que sí es posible, pero solo bajo una condición: que uno de los equipos haya clasificado desde las fases previas del torneo y esté ubicado en el bombo 4.

En ese escenario, el club proveniente de la ronda clasificatoria puede coincidir en el mismo grupo con otro equipo de su federación que haya ingresado directamente a la fase de grupos.

¿Cuándo será el sorteo?

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo en Luque, Paraguay, sede de la Conmebol, a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana).

Una vez definidos los grupos, el torneo comenzará su fase principal en la semana del 7 de abril, cuando los equipos colombianos conocerán finalmente el camino que deberán recorrer en busca de avanzar en la competición más importante de clubes en Sudamérica.

