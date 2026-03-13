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Presidente de Fenerbahce criticó a Jhon Durán y reveló por qué salió del club

El dirigente del club turco se refirió al paso del colombiano por el equipo y aseguró que el atacante empezó a priorizar intereses personales, algo que influyó en su salida antes de llegar al Zenit.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
13 de marzo de 2026 - 02:05 p. m.
El dirigente del club turco se refirió al paso del colombiano por el equipo y aseguró que el atacante empezó a priorizar intereses personales, algo que influyó en su salida antes de llegar al Zenit.
El dirigente del club turco se refirió al paso del colombiano por el equipo y aseguró que el atacante empezó a priorizar intereses personales, algo que influyó en su salida antes de llegar al Zenit.
Foto: EFE - ERDEM SAHIN
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La carrera del delantero colombiano Jhon Jader Durán sigue generando debate en el fútbol internacional. A sus 22 años y tras pasar por seis clubes, su proceso profesional no ha tenido la estabilidad que muchos esperaban cuando aparecía como una de las grandes promesas del balompié colombiano.

Su reciente salida del club turco Fenerbahce volvió a quedar en el centro de la discusión luego de las declaraciones de su presidente, quien cuestionó públicamente el comportamiento del atacante.

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Actualmente, el delantero se encuentra en Zenit, equipo con el que ha disputado tres partidos, dos de ellos como titular, aunque todavía no ha logrado marcar goles desde su llegada al fútbol ruso.

Críticas desde Fenerbahce por su comportamiento

La salida de Durán del conjunto turco no pasó desapercibida. El presidente del club, Sadettin Saran, habló abiertamente sobre la decisión de permitir que el colombiano dejara la institución y señaló que algunos comportamientos del jugador influyeron en esa determinación.

Según el dirigente, el delantero empezó a priorizar aspectos personales por encima del equipo, algo que dentro del club no consideran aceptable. En sus declaraciones fue enfático al señalar: “Si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo. Había empezado a priorizarse a sí mismo. Nadie en el Fenerbahce puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir”.

Las palabras hacen referencia directa a un episodio en el que el atacante no estuvo presente en el encuentro frente al Steaua Bucarest, situación que generó inconformidad dentro de la institución turca.

Un paso discreto por el club turco

Durante su paso por Fenerbahce, los números del colombiano tampoco lograron consolidarlo como una pieza clave del equipo. Entre lesiones y periodos en el banco de suplentes, el delantero disputó 21 partidos oficiales.

En ese tiempo participó en siete anotaciones del equipo, con un registro de cinco goles y dos asistencias. Aunque los datos reflejan cierta participación ofensiva, la expectativa que existía sobre el jugador era mayor, especialmente considerando su proyección y su juventud.

Las críticas sobre su conducta no son nuevas en la carrera del atacante. Tras su salida del Al Nassr, el presidente del club árabe, Abdullah Al‑Majed, también se refirió a situaciones relacionadas con su profesionalismo.

El dirigente aseguró en su momento que el jugador negoció con otro club sin autorización, algo que generó tensiones dentro de la institución. “Fue a negociar con otro club sin permiso del club. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable. Las cosas no salieron como él quería”, afirmó.

Un nuevo intento en Rusia

Tras esos episodios, Durán busca ahora relanzar su carrera en el fútbol ruso con el Zenit. El atacante colombiano intenta consolidarse en el equipo y encontrar la regularidad que no ha tenido en sus últimos destinos.

Su próximo desafío será frente al Spartak Moscow. El partido está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:00 de la mañana (hora colombiana) y podría representar una nueva oportunidad para que el delantero empiece a responder con goles.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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