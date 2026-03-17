¡Oro para Colombia! José Manuel Posada ganó la contrarreloj en los Panamericanos de Ruta

José Manuel Posada en lo más alto del podio de la contrarreloj de hombres en la categoría juvenil del Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026. Foto: Juan Carlos Becerra

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Durante la mañana de este martes 17 de marzo de 2026 comenzó el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 que se cumple en Montería, Córdoba. Fueron tres sesiones en las que participaron seis ciclistas colombianos. La mitad logró llevarse una medalla.

Todo comenzó con la contrarreloj de hombres en la categoría juvenil en la que el colombiano José Manuel Posada fue el vencedor luego de 22,6 km de recorrido. 28 minutos y siete segundos fueron suficientes para aventajar al segundo clasificado, Luciano Carrizo de Chile, por un poco más de 20 segundos.

Emanuel Restrepo fue el otro colombiano en competencia, pero no pudo colarse en el podio, pues quedó en el quinto lugar con 29 minutos y siete segundos; exactamente a un minuto de su compatriota Posada. Aquí están los demás resultados de la primera jornada. Destacan una medalla de plata y otra de bronce.

Contrarreloj de mujeres élite

Aunque fue la prueba de fondo, la contrarreloj de mujeres en la categoría élite era el evento que más miradas se llevaba. No obstante, no se saldó con medallas para algunos de los nuestros luego de los 31,5 km de recorrido.

La delegación colombiana no pudo conseguir ninguna medalla en esta sesión. El mejor resultado fue de Camila Andrea Valbuena, quien terminó en el sexto puesto a casi cuatro minutos de la estadounidense Kristen Faulkner.

La medallista olímpica ganó con un tiempo de 38 minutos y 31 segundos, sacándole de ventaja más de medio minuto al segundo lugar que fue para su compatriota Emily Ehrlich, seguida de la chilena Aranza Villalon a más de dos minutos.

La otra colombiana dentro del top 10 fue Diana Carolina Peñuela, quien se quedó con la décima casilla. Su tiempo de 43 minutos y 56 segundos estuvo a más de cinco minutos del tiempo de Faulkner, quien se colgó el oro.

Contrarreloj mujeres juvenil

Mait Coelho da Silva de Brasil fue la ganadora de la contrarreloj juvenil para mujeres. Lo hizo con un tiempo de 20 minutos y 21 segundos, aventajando a la segunda clasificada, Estefanía Castillo de Colombia, por apenas cinco segundos.

La otra colombiana, Lineth Valentina García, completó el podio con un tiempo de 20 minutos y 40 segundos. El top cinco lo cerró la corredora mexicana Nabyenka García y la chilena Alexandra Osorio.

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