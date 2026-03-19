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Walter Vargas hace historia y vuelve a ganar la contrarreloj del Panamericano de Ciclismo

El pedalista colombiano ha ganado el título siete de las nueve veces que se ha realizado el campeonato.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de marzo de 2026 - 06:52 p. m.
Walter Vargas, en la prueba de crono.
Walter Vargas, en la prueba de crono.
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo
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Walter Alejandro Vargas volvió a hacer historia. El ciclista colombiano se consagró campeón panamericano de la contrarreloj individual este jueves en Montería, tras imponerse en la prueba élite sobre 43.1 kilómetros, consolidando una hegemonía sin precedentes en el continente.

Vargas firmó un tiempo de 48:56.030, suficiente para superar al mexicano Éder Frayre, que se quedó con la plata a 54 segundos, y al uruguayo Antonio Fagúndez, bronce a 1:12.

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La actuación del colombiano no solo confirmó su dominio actual, sino que lo elevó a una dimensión histórica: alcanzó su séptimo título panamericano en nueve ediciones, una cifra inédita en este tipo de competencias.

El logro de Vargas trasciende el plano continental. A nivel internacional, su registro ya supera marcas similares en otros campeonatos: deja atrás, por ejemplo, los seis títulos logrados por el kazajo Yevgeniy Fedorov en el Campeonato Asiático de contrarreloj, y también los cinco del eritreo Daniel Teklehaimanot en África. Es decir, el colombiano no solo domina América, sino que se instala como uno de los máximos referentes mundiales de la especialidad.

La prueba, disputada en las calles de Montería, tuvo un promedio de velocidad de 52.85 km/h, reflejo del alto nivel competitivo. En ese contexto, Vargas volvió a demostrar su capacidad para sostener ritmos exigentes y marcar diferencias desde los parciales, imponiendo condiciones desde el inicio hasta cruzar la meta.

En la categoría Sub-23, el título fue para el mexicano Sebastián Ruiz, quien ganó la prueba de 36 kilómetros con un tiempo de 42:02.050. La plata también fue para México con José Juan Prieto, mientras que el colombiano Jerónimo Calderón completó el podio con el bronce.

La jornada, que comenzó desde las 10:30 a.m. con la prueba Sub-23 y continuó con la élite masculina, dejó a Colombia como protagonista en el medallero parcial. Pero, por encima de todo, dejó una certeza: Walter Vargas ya no compite solo contra sus rivales, sino contra la historia. Y, por ahora, la sigue ganando.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

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