Chris Froome sufrió gravísimo accidente y fue internado de urgencia en el hospital

Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, se encuentra hospitalizado tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento en Francia.

El corredor británico del Israel-Premier Tech fue trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital de Toulon, luego de una caída que inicialmente se confundió con un atropello, pero que su equipo aclaró posteriormente como un choque sin involucrados adicionales.

El parte médico oficial indicó que Froome está estable y no sufrió lesiones en la cabeza, pero los exámenes confirmaron un cuadro delicado: neumotórax, cinco costillas fracturadas y una fractura de vértebra lumbar.

Debido a la gravedad de las lesiones, el ciclista será sometido a cirugía en las próximas horas, y su equipo informó que darán actualizaciones sobre su estado de salud tras la intervención.

Los graves accidentes de Froome

El accidente supone un nuevo golpe en la carrera de Froome, quien ya había atravesado momentos difíciles tras la grave caída que sufrió en 2019 durante el Critérium del Dauphiné, en la que se fracturó el fémur, el codo y varias costillas. Desde entonces, el británico ha intentado recuperar su nivel competitivo, con actuaciones esporádicas en las grandes vueltas, aunque lejos del dominio que lo llevó a ser uno de los corredores más laureados de la última década.

El Israel-Premier Tech, equipo al que Froome llegó en 2021, expresó su respaldo total al ciclista y destacó que la prioridad es su recuperación. En el comunicado difundido tanto por el equipo como en las cuentas oficiales del propio corredor, se insistió en que, pese a la dureza del accidente, no hay riesgo vital inmediato y se espera que la cirugía estabilice las fracturas.

Froome: un corredor para los libros de historia

Froome, nacido en Nairobi (Kenia) en 1985, es considerado una leyenda del ciclismo mundial. Profesional desde 2007, se consolidó como uno de los grandes especialistas en montaña y contrarreloj, consiguiendo un palmarés histórico: cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), dos Vueltas a España (2011 y 2017) y un Giro de Italia (2018), además de 14 triunfos de etapa en las tres grandes vueltas.

A lo largo de su trayectoria, ha superado distintos obstáculos, desde lesiones hasta sospechas de dopaje de las que fue absuelto, y se mantuvo como uno de los ciclistas más influyentes de su generación.

Su legado en el ciclismo de ruta lo coloca en el mismo nivel que grandes nombres como Eddy Merckx, Bernard Hinault o Miguel Induráin, y por ello su estado de salud actual es seguido con preocupación por aficionados y colegas en todo el mundo.

