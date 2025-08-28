Blatter y Platini recibieron el veredicto definitivo de su juicio por corrupción

Michel Platini (izq.), expresidente de la UEFA, y Sepp Blatter (der.), expresidente de la FIFA. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

La absolución de Michel Platini y Sepp Blatter, juzgados nuevamente en Suiza en marzo por un caso de presunta corrupción, quedó en firme. La justicia determinó que no había pruebas suficientes de la fiscalía, lo que confirma de manera definitiva su inocencia en este proceso.

“El Ministerio Público de la Confederación (MPC) renuncia a recurrir”, aceptando así “el veredicto emitido en primera y segunda instancia”, indicó la fiscalía suiza este jueves en un comunicado.

Al aceptar su derrota, ya que en dos ocasiones había reclamado la pena de prisión en suspenso contra los acusados sin convencer a los jueces, el MPC pone fin a diez años de un proceso con ramificaciones políticas.

“Sé que era una historia para impedirme ser presidente de la FIFA”, había lanzado Michel Platini.

Los dos antiguos dirigentes estaban acusados de haber “obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de dos millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) en favor de Michel Platini”, según la fiscalía.

Defensa y acusación coincidían en un punto: el triple Balón de Oro fue consejero de Sepp Blatter entre 1998 y 2002, durante el primer mandato de este último al frente de la FIFA, y los dos hombres firmaron en 1999 un contrato que establecía una remuneración anual de 300.000 francos suizos, pagados íntegramente por la FIFA.

No obstante, en enero de 2011, el antiguo centrocampista de la Juventus —convertido entre medias en presidente de la UEFA (2007-2015)— “hizo valer una deuda de dos millones de francos suizos”, calificada de “factura falsa” por la acusación.

Los dos hombres insistían en que habían pactado desde el inicio un salario anual de un millón de francos suizos, mediante un “acuerdo de caballeros” y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitiesen el pago en el momento.

La salida a la luz del caso a mediados de 2015, justo después de la dimisión de Sepp Blatter a raíz de una cascada de escándalos, apartó a Michel Platini de la carrera a la presidencia de la FIFA, despejando el camino para Gianni Infantino, en aquel entonces brazo derecho del francés en la UEFA.

